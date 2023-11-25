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Подоляк зробив заяву щодо "конфлікту" Зеленського та Залужного

Андрій Ганчук
25 листопада 2023, 15:32
В Україні існує своя вертикаль влади, тому так званий конфлікт Зеленського і Залужного виглядає "дивною конструкцією", вважає Михайло Подоляк.
Зеленський, Залужний
Між Зеленським і Залужним немає політичної дискусії - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони

Інформація про нібито конфлікт президента Володимира Зеленського з головнокомандувачем Валерієм Залужним - дезінформація з боку агресора Росії. Москва періодично прокручує одні й ті самі теми. Політичної дискусії між Зеленським і Залужним немає. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що поширюють фейкову інформацію і використовують, найчастіше, одні й ті ж теми – "проблеми з мобілізацією, корупція і нібито Україну всі кинули". У цьому ж числі і "конфлікт" Зеленського і Залужного.

За словами чиновника, конфлікту немає, оскільки Залужний є підлеглим Зеленського. Йдеться про єдину вертикаль влади, політичної дискусії між ними немає.

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"Про конфлікт військового і політичного керівництва вони обов'язково будуть говорити, але для мене це дивна конструкція. В Україні є відповідна вертикаль, де є Головнокомандувач і Верховний Головнокомандувач, тобто безпосередньо президентська вертикаль. Безумовно, підлеглий не може сперечатися з керівництвом, за винятком якщо ведеться дискусія в рамках Ставки або військового кабінету... Між Верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем завжди всі питання вирішуються в рамках дискусії, в якій бере участь певна кількість людей", - підкреслив Михайло Подоляк.

"Конфлікт" Зеленського і Залужного

Американські журналісти видання The New York Times раніше писали про нібито "розкол" між президентом Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Залужним. Вони побачили "розбіжності" після того, як Залужний написав у The Economist колонку щодо ризиків переходу війни із РФ у позиційну і тупика на фронті.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ситуації. Він спростував конфлікт Зеленського і Залужного.

Президент Зеленський закликав військових не займатися політикою. За словами глави держави, такі заходи шкодять єдності нації.

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