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"Будемо продовжувати діалог": Кулеба зустрівся з очільником МЗС Китаю

Руслана Заклінська
17 лютого 2024, 22:47
Міністри погодилися із необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на усіх рівнях.
'Будемо продовжувати діалог': Кулеба зустрівся з очільником МЗС Китаю
Про що говорили глави МЗС Украни та Китаю / Колаж: Главред, фото: mfa.gov.ua, ua.depositphotos.com

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї для обговорення кількох ключових питань. Під час зустрічі обговорили шляхи відновлення справедливого та міцного миру в Україні. Про це повідомив Дмитро Кулеба у X (Twitter).

За його словами, під час перемовин зачепили низку питань. Очільники МЗС України та Китаю обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого та міцного миру в Україні.

"Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог", - зазначив Кулеба.

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Також Кулеба поінформував міністра закордонних справ Китаю Ван Ї про бачення України щодо майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії.

Відносини України та Китаю

Нагадаємо, 17 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай не є ініціатором чи учасником "української кризи", але не залишатиметься осторонь. Він стверджує, що Китай сприятиме політичному врегулюванню ситуації в Україні. Ван Ї також підкреслив, що КНР не має наміру створювати альянс з Росією.

Раніше у Швейцарії Китай відхилив можливість зустрічі прем'єр-міністра Лі Цяна та президента України Володимира Зеленського. Американські чиновники вважають, що відмова від зустрічі з Україною є усвідомленим вибором, а не наслідком проблем з розкладом, і свідчить про те, що Китай не зацікавлений в припиненні війни в Україні.

Крім цього, нещодавно Україна зарахувала 14 китайських компаній до переліку міжнародних спонсорів війни. Китай попередив Україну про негативні наслідки включення китайських компаній до цього списку, а саме про погіршення відносин. Водночас Китай не зазначив жодних умов чи тимчасових рамок, а просто висловив свою точку зору щодо списку.

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війна в Україні Дмитро Кулеба новини Китаю
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