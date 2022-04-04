Британська розвідка назвала ключову мету РФ в Україні

Маріуполь / Reuters

Британська розвідка заявила, що Маріуполь майже напевно є ключовою метою вторгнення РФ, так як сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму.

"У Маріуполі тривають запеклі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто. Місто продовжує піддаватися інтенсивним невибірковим ударам, але українські сили чинять стійкий опір, зберігаючи контроль у центральних районах. Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму", - повідомляє британська розвідка.

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Нагадаємо, раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

Також під Харковом українські воїни розгромили мотострілецьку роту, яка входила до складу 59-го танкового полку РФ. Там ліквідовано понад 80% особового складу підрозділу.

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