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Найближчим часом очікуються великі бої і дуже небезпечна ситуація - Данилов

3 квітня 2022, 21:55

Не варто чекати швидкого закінчення війни, підкреслив секретар РНБО.

Олексій Данилов
Олексій Данилов / УНІАН

Війська РФ на Сумщині проводять передислокацію для боїв за територію. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗСУ готуються захищати Сумську область. Також Данилов додав, що не варто чекати швидкого закінчення війни.

"Те, що стосується маневрів, які у них там були, це передислокація. Ще раз наголошую: там найближчим часом очікують великі бої за нашу країну. Ми готуємося, готуються наші Збройні сили, готується все наше суспільство для того, щоб дати опір цьому агресору я нікого б не заспокоював, що це пройде за день, за два, за тиждень, це дуже небезпечна ситуація. Поки ворог не буде розбитий, відчувати себе спокійно ні від чого, і вона обов'язково буде", - підкреслив Данилов.

читайте такожРФ великими силами атакуватиме Україну за двома напрямками-військовий експертНагадаємо, раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони "не зламають хребет путінізму".

Також під Харковом українські воїни розгромили мотострілецьку роту, яка входила до складу 59-го танкового полку РФ. Там ліквідовано понад 80% особового складу підрозділу.

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