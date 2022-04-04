"У Росії зараз як 1937 рік": Путін створив гарячу лінію, для викорінення інакомислячих

Володимир Путін / Reuters

Глава РФ Володимир Путін створив гарячу лінію, щоб закликати громадян повідомляти друзям і родичам, які критикують війну в Україні.

Як пише Express, Кремль, відтворюючи тактику диктаторів радянської епохи, заохочує звичайних росіян купувати своїх близьких родичів і соратників інформувати про "зрадників" держави. Цей крок можна порівняти з таємною поліцією Йосипа Сталіна, НКВС, яка викорінювала всіх, хто висловлювався проти комуністичної партії За радянських часів.

Тактика Сталіна призвела до того, що понад мільйон людей були затавровані "шкідниками" або "ворогами народу" і відправлені в ГУЛАГ.

Тепер за допомогою нової гарячої лінії і веб-сайту Кремль спробує викорінити дисидентів.

Російська влада розсилає громадянам текстові повідомлення з інструкціями про те, як засуджувати інших, а тих, хто виступає проти вторгнення, кидають у в'язницю.

Користувачі Telegram також можуть здавати співгромадян, використовуючи спеціальний канал на платформі.

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Серед інших росіян, які повідомили на гарячій лінії, є жінка з Сибіру, яка прикрасила свою ялинку квітами українського прапора, чоловік в Москві, який повісив український прапор на своє вікно, і поліцейський, який, як було Підслухано, критикував вторгнення.

"У Росії зараз як 1937 рік: люди налякані і доносять один на одного", - зазначила Олександра Баєва, начальник юридичного відділу ОВС-Інфо.

Для громадян Росії незаконно висловлюватися або навіть демонструвати несхвалення вторгнення, і навіть незаконно називати це війною, оскільки Путін продовжує наполягати на тому, що це "спецоперація".

Нагадаємо, раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

Також під Харковом українські воїни розгромили мотострілецьку роту, яка входила до складу 59-го танкового полку РФ. Там ліквідовано понад 80% особового складу підрозділу.

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