З'явилися фото окупантів-бурятів, які ґвалтували, катували та розстрілювали людей у Бучі

Буряти, які ґвалтували людей у Бучі / соцмережі

У мережі показали фото російських окупантів, які вбивали, ґвалтували та мародерили у Бучі Київської області, захопленій військовою частиною путінської армії з Хабаровського краю.

Захисники України, які називають себе "Третьою силою", опублікували фото орків.

читайте такожНайближчим часом очікуються великі бої і дуже небезпечна ситуація-Данилов"У Бучі стояла в / ч 51460 з села Князе-Волконське Хабаровського краю... Незабаром всіх цих вбивць, ґвалтівників і мародерів знатимуть все поіменно", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині ЗСУ звільнили від російських окупантів три населених пункти-Количівку, Ягідне та Іванівку. Територія зачищається і контролюється військовими українськими захисниками, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.

Також під Харковом українські воїни розгромили мотострілецьку роту, яка входила до складу 59-го танкового полку РФ. Там ліквідовано понад 80% особового складу підрозділу.

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