"Не можемо більше терпіти". у Кремлі заявили про "вторгнення" НАТО в Україну

Пєсков висловився про Україну і НАТО / УНІАН

Росія спостерігає "поступове вторгнення" НАТО в Україну, заявив сьогодні прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу CNN.

За словами російського чиновника, Москва не може більше з цим миритися.

"Ми спостерігаємо" поступове вторгнення "НАТО на територію України", - заявив Пєсков.

Він додав, що НАТО має в Україні свою інфраструктуру, інструкторів, запаси озброєння і навчає українських військових. Пєсков зазначив, що такий стан справ підвів відносини Росії і Альянсу до "червоної межі".

"І це було головною причиною, по якій президент (Росії Володимир - ред.) Путін сказав:" Хлопці, для нас це - реальна загроза", - підкреслив Пєсков, додавши, що сьогоднішня ситуація - це реальна загроза безпеці в Європі.

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Ультиматум Росії

Росія в середині грудня передала США проєкти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес.

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