УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"НАТО прагне окупувати Україну": у РФ придумали "план вторгнення" Альянсу

18 січня 2022, 12:55

Спікер Держдуми РФ "розкрив подробиці".

В'ячеслав Володін
В'ячеслав Володін розповів про "спроби НАТО окупувати Україну" / Knews.kg

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що НАТО нібито прагне окупувати Україну.

Виступаючи на відкритті весняної сесії російського парламенту, Володін заявив, що "альянс веде інформаційну підготовку до просування сил на українську територію".

Більш того, російський політик упевнений, що радники та інструктори НАТО нібито вже знаходяться в Україні і "складають план по введенні військ".

Тим часом м головнокомандувач збройними Силами України Валерій Залужний заявив, що Росія може в будь-який момент підступно збільшити кількість своїх військових на українському кордоні.

За його словами, військове командування має бути напоготові і враховувати здібності РФ.

На Заході попереджають про вторгнення Росії в Україну

7 січня американське видання The New York Times продемонструвало нову карту, на якій зафіксовано посилення концентрації військ РФ біля кордонів України. Згідно з опублікованими даними, росіяни оточують українську державу з трьох сторін. Журналісти стверджують, що біля рубежів України сконцентровано близько 100 тисяч російських військ.

Пізніше журналісти The New York Times заявили, що Росія планувала стягнути до кордонів України 175 тисяч військ. Однак відносно м'яка зима призвела до перенесення планів Москви щодо нової військової операції проти української держави на весну.

Автор: Сергій Кущ
viber
Держдума РФ вторгнення Росії В'ячеслав Володін
Зараз ви переглядаєте новину «"НАТО прагне окупувати Україну": у РФ придумали "план вторгнення" Альянсу». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Вріже до -22º: українці дізналися крижаний прогноз з датами різкого похолоданняВріже до -22º: українці дізналися крижаний прогноз з датами різкого похолодання Різкий ривок долара: розкрито найгірший сценарій девальвації гривніРізкий ривок долара: розкрито найгірший сценарій девальвації гривні Гречка і м'ясо зникнуть з прилавків: українцям розкрили найгірший сценарій дефіцитуГречка і м'ясо зникнуть з прилавків: українцям розкрили найгірший сценарій дефіциту Доставка газу: українцям пояснили, як знизити платіжки та чи можна не платитиДоставка газу: українцям пояснили, як знизити платіжки та чи можна не платити Астролог назвав знаки зодіаку, які не можуть залишатися все життя в одному шлюбіАстролог назвав знаки зодіаку, які не можуть залишатися все життя в одному шлюбі
13:00

Гороскоп на завтра, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - вороги

12:57

Обоє рухалися на зелений: водій збив на смерть жінку на переході через несправний світлофорФотоВідео

12:55

"НАТО прагне окупувати Україну": у РФ придумали "план вторгнення" АльянсуВідео

12:45

Мережу здивувало відео, як київський комунальник "боровся" з тротуарним стовпчикомВідео

12:36

Комаровський назвав топ-4 симптоми, які є у хворої на грип людини

Реклама
12:27

Відключення Росії від SWIFT за напад на Україну: у США заявили про плани щодо контрудару Заходу

12:24

На Полтавщині цього року реалізують 19 об’єктів "Великого будівництва" Зеленського

12:21

Шанс для студентів: оприлюднено умови участі в чемпіонаті "Метінвесту"

12:20

Дочка Анастасії Заворотнюк розповіла, як себе почуває онкохвора мама зараз

12:06

Завтра в Україну прибуде держсекретар США Блінкен - ЗМІВідео

12:00

На Волині чоловіка на 4 роки відправили до в'язниці за крадіжку пляшки горілки

11:55

В АТБ попередили про можливе зникнення продуктів - причинаВідео

11:54

Тетянин день 2022: дата, традиції і заборони свята

11:27

СидОренки-СидорЕнки повертаються на 1+1 - подробиці нового сезону улюбленого родинного серіалуВідео

11:24

"Усередині команди спілкуємося російською": у Києві відома IT-компанія потрапила у скандал через мовуВідео

11:12

Росія нагнітатиме війну на Донбасі під виглядом "захисту громадян РФ" - Зеленський

11:01

Такої інформації не отримували: У МЗС України спростували евакуацію дипломатів РФ із країниВідео

10:55

17-річна дочка Моніки Белуччі показала гнучке струнке тіло в цілісному латексному костюмі

10:55

Директор ЦРУ зустрівся з Зеленським під час таємного візиту в Україну – CNN

10:39

Четверте щеплення від COVID-19 не захищає від Омікрона - ізраїльські вчені

Реклама
10:33

Росія може стягнути до кордонів України мільйон військових: Залужний закликав реально оцінювати сили РФ

10:03

Вітер здув 3-метровий хрест з купола: в Софійському соборі збираються зняти погано закріплені хрестиВідео

09:55

У Мінекономіки придумали змінити порядок відпустки по догляду за дитиною: деталі Закону

09:45

Студенти українських вишів і коледжів зможуть поборотися за роботу в "Метінвесті"

09:20

Санкцій проти Північного потоку-2 найближчим часом не буде, бо це роз’єднає союзників – Сенат СШАВідео

09:17

У МЗС РФ спростували евакуацію російських дипломатів з України

09:11

Водохреща 2022: коли набирати воду, як правильно зберігати і використовувати святу воду

09:04

Мама завела нову сім'ю, а дитина бродила голодна: що відомо про смерть 11-річного Максима із Запоріжжя

08:45

Найгарніший френч манікюр 2022, що розтопить навіть найхолодніше серцеФото

08:42

Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду

08:42

МишодраківкаПогляд

08:36

Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2022: Овнам – вороги, Тільцям – знаки згори, Терезам - любовВідео

08:24

Штормовий вітер і сильні заметілі: українців попередили про небезпечну погодуВідео

07:46

Британія літаками C-17 поставляє протитанкове озброєння в Україну

07:19

Канада перекидає спецназ в Україну через ризик вторгнення Росії - ЗМІВідео

07:16

Прикмети на 18 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

07:12

Астролог назвав знаки зодіаку, які не можуть залишатися все життя в одному шлюбі

06:45

Путін проти гривніПогляд

06:39

Росія збирається евакуювати дипломатів з України - NYT

05:24

4 геніальних способи використання шкірки від апельсина

Реклама
05:15

Гороскоп Таро на лютий 2022: Близнюки стануть щасливчиками місяцяВідео

04:09

Що буде зі здоров'ям, якщо є чорнослив - дослідження вчених

03:45

Молодша сестра Дмитра Комарова у відвертій фотосесії показала ідеальні форми

03:22

Вакцинація від COVID-19 стане регулярною – у Pfizer зробили невтішний прогнозВідео

02:41

Як правильно занурюватися в ополонку на Водохреща - відповідь лікарів

02:31

Гороскоп Таро для Тельців на лютий 2022: сплеск емоцій, крутий поворот і щастя в кінціВідео

01:33

Вчені знайшли новий засіб від похмілля

01:13

Гола Анастасія Волочкова прикрила свої принади лише напівпрозорою хусточкою

00:53

Даша Астаф'єва показала соковиті форми в бікіні і звинуватила пенсіонерів у своїй "невдалій" позі

00:48

Різкий ривок долара: розкрито найгірший сценарій девальвації гривніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти