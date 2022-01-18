"НАТО прагне окупувати Україну": у РФ придумали "план вторгнення" Альянсу

В'ячеслав Володін розповів про "спроби НАТО окупувати Україну" / Knews.kg

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що НАТО нібито прагне окупувати Україну.

Виступаючи на відкритті весняної сесії російського парламенту, Володін заявив, що "альянс веде інформаційну підготовку до просування сил на українську територію".

Більш того, російський політик упевнений, що радники та інструктори НАТО нібито вже знаходяться в Україні і "складають план по введенні військ".

Тим часом м головнокомандувач збройними Силами України Валерій Залужний заявив, що Росія може в будь-який момент підступно збільшити кількість своїх військових на українському кордоні.

За його словами, військове командування має бути напоготові і враховувати здібності РФ.

На Заході попереджають про вторгнення Росії в Україну

7 січня американське видання The New York Times продемонструвало нову карту, на якій зафіксовано посилення концентрації військ РФ біля кордонів України. Згідно з опублікованими даними, росіяни оточують українську державу з трьох сторін. Журналісти стверджують, що біля рубежів України сконцентровано близько 100 тисяч російських військ.

Пізніше журналісти The New York Times заявили, що Росія планувала стягнути до кордонів України 175 тисяч військ. Однак відносно м'яка зима призвела до перенесення планів Москви щодо нової військової операції проти української держави на весну.