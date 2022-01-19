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Загроза блокади шляху України до НАТО і гарантії від США: у МЗС Росії вибухнули умовою Вашингтону

19 січня 2022, 15:55

У МЗС Росії стверджують, що Москва, мовляв, бачить загрози своїй безпеці у посиленій співпраці України з НАТО.

Сергій Рябков
Росія бачить загрозу в тому, що Україна стає все більш інтегрованою до НАТО - Рябков / Фото twitter com mid_rf

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков вибухнув вимогами до США щодо інтеграції України до Північноатлантичного альянсу. За його словами, гарантії, згідно з якими Москва вимагає, щоб Україна та Грузія ніколи не вступили до блоку безпеки Заходу, нібито можуть бути замінені юридичним зобов'язанням Штатів щодо відмови голосувати за вступ української та інших держав до Альянсу. Москва готова блокувати шлях України до НАТО.

Як повідомляє ТАСС, якщо в НАТО не гарантують, що Україна та Грузія ніколи не вступлять до військово-політичного блоку Заходу, то Росія може піти на вимоги гарантій, що передбачають односторонні зобов'язання США відмовитися від голосування за євроатлантичну інтеграцію України, Грузії та інших країн. У такому випадку росіяни нібито можуть піти на компроміс.

читайте такожУкраїна та НАТО - учасники перемовин щодо безпеки: США назвали умову Росії"Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, це має бути виключено, це має бути замінено розумінням, що цього не станеться ніколи. Або в якості альтернативи, якщо США візьмуть на себе односторонні зобов'язання в юридично зобов'язуючій формі, що вони ніколи не голосуватимуть за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію", - сказав дипломат.

Також він додав, що Москва, мовляв, вже розглядає у якості загрози своїй безпеці ситуацію, за якої співпраця України та Північноатлантичного альянсу стає все більш серйозною. Росія має намір докласти максимальних зусиль, щоб змінити цю ситуацію і бачить вирішення кризи на базі своїх документів щодо безпеки, запропонованих на розгляд США.

"Ми бачимо загрозу у тому, що Україна стає все більш інтегрованою до НАТО, навіть без набуття формального статусу члена організації. Це те, що знаходиться в центрі інтересів безпеки Росії. Ми зробимо все можливе, для того щоб звернути цю ситуацію назад, ребалансувати цю ситуацію дипломатичними каналами. І проекти документів, які були запропоновані США, - це саме той шлях, яким треба піти для дипломатичного рішення", - підкреслив Сергій Рябков.

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Загроза військового вторгнення Росії в Україну

На тлі концентрації військ РФ біля кордонів України і звинувачень Москви в загрозі Північноатлантичного альянсу кордонам російської держави в період з 10 по 13 січня відбулася серія перемовин США, НАТО та Росії.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Вашингтон в дискусіях, сказала, що американці не підуть на поступки росіянам щод низки стратегічних питань. Гарантій стосовно нерозширення НАТО і відмови України від вступу до Альянсу не буде.

Російський делегат, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков казав, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак Москва, мовляв, вимагає, щоб Захід гарантував, що Україна та Грузія ніколи не інтегруються до Північноатлантичного альянсу.

Керівник НАТО Йенс Столтенберг зробив заяву про те, що Альянс не піде на поступки Росії щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. Ці держави можуть вступити до блоку безпеки Заходу, а у Росії немає права вето.

Також Столтенберг зазначив, що якщо РФ піде на нове військове вторгнення в Україну, блок розширить свою присутність у Східній Європі.

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