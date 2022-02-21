"Без нас наші питання ніхто не може вирішувати": Данілов поставив умову перед зустріччю Байдена і Путіна

Олексій Данілов поставив умову перед зустріччю Байдена і Путіна / УНІАН

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін не будуть нічого вирішувати по Україні без її участі, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Якщо Путін зустрічатиметься з Байденом... Вони можуть зустрітися, якщо там вирішуватиметься питання нашої країни, без нас наші питання ніхто не може вирішувати. Тільки з нашою участю. Ми є безпосередніми учасниками цього процесу, це стосується нашої країни, наших громадян і нашого майбутнього. Наша позиція і позиція президента чітка і зрозуміла, він її озвучив 19 лютого. Ми (українці — ред.) відрізняємося від багатьох, тому що нічого не тримаємо в кишені, а все кладемо на стіл", — сказав Данілов під час брифінгу в понеділок, 21 лютого.

Крім того, секретар РНБО розповів, що Україна намагатиметься повернути свої території мирним шляхом.

"Наше завдання досить просте - мирним шляхом повернути окуповані РФ території. Ми не можемо вести військових дій проти частини нашого населення. Крапка", - зазначив Данілов.

Також під час брифінгу секретар РНБО відповів на звинувачення ФСБ Росії в обстрілі прикордонного пункту в Ростовській області.

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"Ми не ведемо ці обстріли, ми до них не маємо ніякого відношення. Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити що завгодно і ми до цього готові, більш того, до цього готовий світ. Бажання РФ спровокувати нас на активні дії не вийде", - підкреслив він.

Саміт Байдена і Путіна

Президент США Джо Байден і глава РФ Володимир Путін погодилися провести саміт, щоб обговорити питання безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Такий формат переговорів запропонував провести президент Франції Еммануель Макрон. При цьому зустріч відбудеться, якщо Росія не вторгнеться в Україну.

Перед цим президент Франції Еммануель Макрон телефоном обговорив ситуацію навколо нарощування числа військ РФ на кордоні з Україною з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери двох країн домовилися про необхідність знайти дипломатичне вирішення української кризи.

Французький президент Еммануель Макрон після розмови з колегою Володимиром Путіним обговорив ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Британський прем'єр побачив хороший знак в обіцянках Путіна Макрону.

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