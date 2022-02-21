Обіцянки Путіна Макрону - добрий знак: Британський прем'єр висловився з приводу зустрічі президентів РФ і Франції

Володимир Путін і Еммануель Макрон / Reuters

Французький президент Еммануель Макрон після розмови з колегою Володимиром Путіним обговорив ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Про це йдеться в офіційному коментарі, який опублікувала пресслужба британського уряду.

"Прем'єр-міністр зазначив, що зобов'язання президента Путіна перед президентом Макроном є хорошим знаком того, що він (Путін – Главред), можливо, все ще готовий до пошуку дипломатичного рішення", - йдеться в тексті.

"Лідери погодилися з необхідністю повного виконання Як Росією, так і Україною своїх зобов'язань в рамках Мінських домовленостей. Вони (Джонсон і Макрон – Главред) також підкреслили необхідність того, щоб президент Путін відмовився від своїх нинішніх загроз і відвів війська від кордону України", ‒ пізніше уточнили позицію Джонсона британські чиновники.

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Зустріч Путіна і Макрона:

Президенти Франції і РФ домовилися відновити роботу в нормандському форматі "на основі обмінів думками і пропозицій, зроблених Україною в останні дні", повідомили в представництві французького президента.

Міністри закордонних справ двох країн зустрінуться з цією метою найближчим часом і працюватимуть над можливим самітом на вищому рівні з Росією, Україною та союзниками для встановлення нового порядку безпеки в Європі, йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.