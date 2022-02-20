Припинення вогню на Донбасі: Макрон і Путін домовилися про саміт з безпеки

Володимир Путін і Еммануель Макрон / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон телефоном обговорив ситуацію навколо нарощування числа військ РФ на кордоні з Україною з президентом Росії Володимиром Путіним.

Макрон і Путін в ході телефонної розмови в неділю домовилися про необхідність знайти дипломатичне вирішення української кризи, повідомляє прес-служба Єлисейського палацу.

Міністри закордонних справ двох країн зустрінуться з цією метою найближчим часом і працюватимуть над можливим самітом на вищому рівні з Росією, Україною та союзниками для встановлення нового порядку безпеки в Європі, йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Під час телефонних перемовин президенти домовилися організувати зустріч Тристоронньої контактної групи по Україні "в найближчі години", йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Зустріч необхідна для того, щоб всі зацікавлені сторони "підтвердили свою прихильність припиненню вогню" на лінії зіткнення.

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Крім того, президенти Франції і РФ домовилися відновити роботу в нормандському форматі "на основі обмінів думками і пропозицій, зроблених Україною в останні дні", повідомили в представництві французького президента.

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Раніше повідомлялося про те, що після переговорів з Путіним лідер Франції подзвонив президенту України Володимиру Зеленському.

В ході переговорів Зеленський заявив Макрону, що виступає за введення режиму тиші і скликання контактної групи.

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