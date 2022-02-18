Владі відомі прізвища "п’ятої колони" у ВР, Росія може діяти через них – Данілов

Владі відомі прізвища "п’ятої колони" у ВР – Данілов/ УНИАН

В Україні є "п'ята колона", яка хоче за вказівкою з Росії дестабілізувати ситуацію всередині України. Владі уже відомі їхні прізвища.

Такі дані також підтверджує розвідка багатьох держав-партнерів, зокрема, США і Великої Британії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Право на владу".

Він зазначив, що дестабілізація всередині країни – це один зі сценаріїв, яким можуть діяти проти нашої держави.

"Про що ще кажуть розвідки США, Великої Британії та інших країн-партнерів? Вони кажуть, що без внутрішньої дестабілізації зламати нашу країну неможливо", – сказав Данілов і зазначив, що такими питаннями зокрема може займатися "п’ята колона", яка уже прописалася у Верховній Раді.

За словами секретаря РНБО, Росія уже взяла собі на замітку, з ким з ВР може співпрацювати у питанні дестабілізації в Україні.

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"Ті люди, які представляють її ("пяту колону" – ред.), мають велике бажання стати гауляйтерами. Росія вже зараз цей список гауляйтерів складає і каже: "Ви тут починаєте трошечки рухати, а ми дамо – тобі волость, тобі ще щось", – сказав Данілов.

Проте в України є достатньо сил, щоб захистити себе і прибрати звідси тих, хто хоче її розхитати зсередини, наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що не допустять в Україні жодних сепаратистських проявів, які можуть виникнути на тлі загрози широкомасштабного вторгнення Росії. Реакція силовиків на такі прояви буде миттєвою, наголосив очільник МВС Денис Монастирський.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що є всі підстави очікувати нападу Росії на Україну в "найближчі кілька днів". За його словами, Росія може влаштовувати провокації і спробувати провести "операцію під чужим прапором".

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність "глобального документа" з пунктами про безпеку для України, який би підписали в тому числі РФ і США.

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