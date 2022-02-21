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Байден провів термінове засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні

21 лютого 2022, 00:07

Під час засідання була обговорена російська ескалація навколо України.

Байден
Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, говорили про ситуацію навколо України.

Під час засідання була обговорена Російська ескалація навколо України.

"Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки для обговорення останніх подій, пов'язаних з нарощуванням військової потужності Росії на кордонах України", - пише пресслужба Білого дому.

Крім того, Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Франції Макроном.

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Розмова Макрона, Зеленського і Путіна

Зазначимо, у неділю, 20 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Відразу після завершення розмови лідер Франції подзвонив президенту України Володимиру Зеленському, повідомив Єлисейський палац.

В ході переговорів Зеленський заявив Макрону, що виступає за введення режиму тиші і скликання контактної групи.

Увечері в суботу, 19 лютого, Зеленський теж говорив по телефону зі своїм французьким колегою. Вони обговорили дипломатичне врегулювання і загострення на фронті.

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новини США Джо Байден військова агресія РФ Еммануель Макрон
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