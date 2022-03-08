Байдену запропонували ввести в Україні "обмежену" безпольотну зону - Politico

Джо Байден / Фото Reuters

Понад 20 представників зовнішньополітичної еліти США підписали лист до президента США Джо Байдена, в якому запропонували забезпечити "обмежену" безпольотну зону над Україною.

Таким чином можна буде убезпечити гуманітарні коридори, пише видання Politico.

"Ми, що нижче підписалися, закликаємо адміністрацію Байдена разом з союзниками по НАТО ввести обмежену безпольотну зону над Україною, для захисту гуманітарних коридорів, які були узгоджені на переговорах між російськими та українськими офіційними особами в четвер. Лідери НАТО повинні донести до російських офіційних осіб, що вони не прагнуть до прямої конфронтації з російськими силами, але вони також повинні ясно дати зрозуміти, що не схвалять нападу Росії на цивільні райони", – йдеться в листі.

Політики вважають, що таким чином захід може допомогти у вирішенні гуманітарного питання в Україні, але при цьому не довести ситуацію до ядерного конфлікту.

читайте такожУ Німеччині пояснили відмову НАТО закривати небо над Україною"Ми прагнемо до розгортання літаків США і НАТО не з метою конфронтації з Росією, а для запобігання і стримування російських бомбардувань, які призведуть до масових людських жертв серед українців", - зазначено в листі.

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Саме на такому варіанті наполягатимуть члени Конгресу, чиновники Білого дому, Пентагону і Держдепартаменту.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов закликав НАТО не зволікати з поставками зброї в Україну в разі відмови "закриття неба" над нашою країною.

Володимир Зеленський в останньому відеозверненні заявив, що Україна вже 13 днів чує від Заходу тільки обіцянки щодо поставок літаків, а вина за кожну смерть в Україні лежить на росіянах, але відповідає за це і світ.

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