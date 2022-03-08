"Ми закриємо небо самі": Данілов закликав НАТО не зволікати з поставками зброї в Україну

Олексій Данилов / УНІАН

Світ згуртувався після вторгнення Росії в Україну, але наша країна потребує максимально швидкої та практичної допомоги.

З такою заявою виступив секретар РНБО Олексій Данилов. На своїй сторінці у Facebook він подякував усім країнам за надану допомогу та голос на захист нашої держави.

"Ми дякуємо нашим британським, канадським та нідерландським друзям України за їхню останню ініціативу щодо створення міжнародної групи підтримки України. Але саме зараз, в цей момент, в цей день, в цю хвилину, ми потребуємо максимально швидкої і практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба - передача бойової авіації і засобів ППО", - зазначив Данилов.

Секретар РНБО підкреслив, що від цього залежить, "чи буде Росія вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей".

читайте такожПрокуратура повідомила про підозру генерал-майору РФ, який наказав бомбити Харківщину"Чи невинно вбиті, як ангели своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді буде відчувати себе весь світ?! Якщо НАТО не хоче або не може закрити небо над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить в чохлах", - підсумував Данилов.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже 13 днів чує від Заходу тільки обіцянки щодо поставок літаків, а вина За кожну смерть в Україні лежить на росіянах, але відповідає за це і світ.

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