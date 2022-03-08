Байден прийняв жорстке рішення про заборону на імпорт нафти, газу і вугілля з РФ

Чиновники США вирішили піти на цей крок, враховуючи величезний політичний тиск всередині країни.
Президент США Джо Байден у вівторок, 8 березня, може оголосити про заборону імпорту російської нафти, природного газу і вугілля в США.
Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох джерел знайомих з цим рішенням.
США зроблять цей крок самостійно, без своїх європейських союзників, серед яких виникли розбіжності з цього питання.
"Країни ЄС набагато більш залежні від російських енергоносіїв, ніж США", - йдеться в повідомленні.
Чиновники США вирішили піти на цей крок, враховуючи величезний політичний тиск всередині країни.
Коли Байден оголосить своє рішення
Очікується, що президент США Байден оголосить своє рішення о 17:45 за київським часом.
У Білому домі анонсували виступ президента США з промовою про нові заходи щодо стримування російської агресії проти України.
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Війна в Україну 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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