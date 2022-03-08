Зеленський: вина за кожну смерть в Україні лежить на Росії, але відповідальність за це - на Заході

Володимир Зеленський / скріншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже 13 днів чує від Заходу тільки обіцянки щодо поставок літаків, а вина За кожну смерть в Україні лежить на росіянах, але відповідає за це і світ.

У своєму відеозверненні 8 березня він підкреслив, що Україна вже майже два тижні піддається обстрілам росіян.

"13 днів ми чуємо тільки обіцянки, 13 днів нам кажуть, що ось - ось буде допомога в небі, будуть літаки, нам їх передадуть",- зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що вина за кожну смерть в результаті авіаударів ворога і в заблокованих містах, безумовно, лежить на Росії, її військових, тих, хто віддає і виконує злочинні накази, хто порушив всі правила ведення війни, хто свідомо знищує український народ.

читайте такожМи не будемо благати про щось на колінах: Зеленський прокоментував шанс України вступити в НАТО"Вина на окупантах, але відповідальність за це і на тих, хто вже 13 днів не може прийняти, десь там на Заході, очевидно, необхідне рішення, на тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських вбивць",- звернув увагу український лідер.

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Він додав, що ті, хто не врятував місто від авіаударів, хоча і могли це зробити, несуть відповідальність за своє рішення. Адже закриття неба для України - життєво необхідне.

Раніше в НАТО відмовилися закривати повітряний простір над Україною. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що російське вторгнення в Україну - найгірша агресія в Європі за десятиліття.

"Це питання піднімалося на засіданні, але союзники погодилися, що не повинно бути літаків НАТО в повітряному просторі України, або військ НАТО на території України", – заявив Столтенберг.

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