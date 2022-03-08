"Постійно ведуться бої, але ми не відступаємо": що зараз відбувається на підходах до Києва

Що зараз відбувається на підходах до Києва / УНІАН

На тринадцятий день війни Росії проти України обстановка в Київській області залишається напруженою.

Ворог намагається захопити Київ і постійно обстрілює його околиці, повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він підкреслив, що Київська область продовжує стояти на захисті столиці.

"Макарів, Ірпінь, Гостомель, Бородянка та інші населені пункти. Тут постійно ведуться бої. Російський окупант продовжує накопичувати війська і техніку і обстрілювати житлові масиви і соціальну інфраструктуру", - заявив Кулеба під час брифінгу.

Також він зазначив, що російські загарбники вдаються до погроз - вони залякують голів громад розправою і вимагають здавати населені пункти.

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"Цього не буде. Нас не залякати. Ми не будемо відступати. Ми відчуваємо, що ворог втомився і деморалізований", - підкреслив глава Київської ОВА.

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Також ми повідомляли, що міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до міжнародних організацій і різко засудив їх через ігнорування вторгнення Російської Федерації на територію України. Як зазначив Резніков, окупанти відкривають вогонь і проти жителів європейських країн, які сьогодні знаходяться на території України.

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