Не придатні до польотів: США відправили в Україну списані F-16 - The War Zone

Частково розібрані винищувачі можуть бути використані як запчастини.

https://glavred.net/war/ne-prigodny-k-poletam-ssha-otpravili-v-ukrainu-spisannye-f-16-the-war-zone-10661072.html Посилання скопійоване

Літаки F-16 відправили в Україну з Аризони / Колаж: Главред, фото: x.com/LauraLoomer

Коротко:

На літак "Антонов" завантажили частково розібрані винищувачі F-16

Борт, імовірно, призначений для України

Літаки можна використовувати лише для запчастин, а не для польотів

Військово-повітряні сили США передали Україні списані винищувачі F-16 для забезпечення запчастинами вже надані європейськими партнерами бойові літаки.

Як пише The war zone, частково розібрані F-16 завантажили на український чартерний транспортний літак Ан-124 в Аризоні. Трекери польотів показали, що транспорт летить до Польщі. Аналітики з'ясували, що відправлені F-16 можна використовувати лише для запчастин, а не для польотів або бойової роботи.

відео дня

"Важливим є те, що в них відсутні критично важливі компоненти, як-от двигун або радар, і їх неможливо відновити для оперативного використання", - пише видання.

Докази того, що F-16 прямували в Україну, з'явилися минулого тижня, коли в соціальних мережах почали поширювати фотографії, на яких видно, що щонайменше три запаковані в плівку F-16 завантажуються на літак Ан-124 авіакомпанії "Антонов" у міжнародному аеропорту Тусона, штат Аризона.

На літак "Антонов" завантажують F-16 / x.com/LauraLoomer

Навантаження літаків F-16 / Фото: x.com/LauraLoomer

Публічно доступні дані відстеження польотів підтвердили, що розглянутий Ан-124, реєстраційний номер UR-82027, приземлився в Тусоні 25 квітня. Після навантаження розібраних F-16 він вилетів 26 квітня, попрямувавши в аеропорт Жешув-Ясенка на південному сході Польщі. Цей аеропорт є важливим транзитним вузлом для військових матеріалів, що постачаються із Заходу і прямують в Україну.

Завантаження F-16 / Фото: x.com/KSOSINT

Ймовірно, Сполучені Штати постачають ці літаки Україні, хоча офіційного підтвердження досі не було. Також є ймовірність, що вони призначалися для використання Польщею, яка також є оператором F-16.

Хоча упаковані в термозбіжну плівку літаки не дають змоги точно визначити, які саме версії F-16 були задіяні в цій передачі, очевидна наявність антен IFF "bird-slicer" на носі припускає, що це старіші варіанти винищувачів ППО Block 15 (ADF), які раніше використовувалися ВПС Національної гвардії.

В Україну, ймовірно, відправили старі варіанти винищувачів ППО Block 15 / Фото: x.com/KSOSINT

Зазначимо, на початку квітня генерал Крістофер Каволі, командувач збройними силами США в Європі та Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, повідомив сенатському комітету, що до постачання в Україну готуються додаткові винищувачі F-16.

Загалом, наразі Україні обіцяно близько 85 бойових літаків F-16, зокрема 24 - з Нідерландів, 19 - з Данії та 12 - з Норвегії. Бельгія заявляє, що поставить 30 літаків.

​F-16 - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Літаки F-16 в Україні - останні новини

Як писав Главред, вдень 19 березня російські Telegram-канали поширили черговий фейк про нібито збиття українського винищувача F-16 у повітряному просторі над Сумщиною. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що це - фейк.

Наприкінці березня президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття нової партії винищувачів F-16. Президент спростував фейк про нібито збиття F-16 над Сумською областю.

Майже щодня українські пілоти винищувачів F-16 виконують кілька польотів на ураження противника за лінією бойового зіткнення, а також на території Російської Федерації та на тимчасово окупованій росіянами території України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред