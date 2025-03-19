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Росіяни нафантазували "збиття" F-16 на Сумщині: Повітряні сили відреагували

Руслана Заклінська
19 березня 2025, 21:11
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Українські пілоти успішно відпрацювали по окупантах, заявив Юрій Ігнат.
Росіяни нафантазували 'збиття' F-16 на Сумщині: Повітряні сили відреагували
Повітряні сили спростували фейк про збиття F-16 / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, 114 бригада тактичної авіації

Головне:

  • Російська пропаганда поширила фейк про нібито збиття F-16 над Сумщиною

  • Українські пілоти успішно відпрацювали по окупантах

    відео дня

  • Повітряні сили та ЦПД спростували російський фейк

Інформація про нібито знищення українського винищувача F-16 у небі над Сумською областю - фей російської пропаганди. Пілоти ЗСУ вчергове успішно відпрацювали по росіянах. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Рашнпропаганден знову "збили" наш літак. Цього разу F-16. Пілоти F-ок сьогодні вчергове успішно відпрацювали по росіянах. І так щодня – бойова робота триває. Пишаюсь нашими пілотами", - зазявив Ігнат.

Російські Telegram-канали 19 березня поширили черговий фейк про нібито збиття українського винищувача F-16 у повітряному просторі над Сумщиною. Окупанти заявляли, що їхні Су-35С та зенітно-ракетний комплекс С-400 вразили американський літак, переданий Україні.

"Інформація про збиття літака F-16 Повітряних сил ЗСУ над Сумською областю — фейк ru-пропаганди", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Росіяни нафантазували 'збиття' F-16 на Сумщині: Повітряні сили відреагували
F-16 / Інфографіка: Главред

Літаки F-16 для України - останні новини

Нагадаємо, обіцяні Бельгією винищувачі F-16 досі не надійшли в Україну, хоча їх передача була запланована до кінця 2024 року. Бельгія планує передати Україні близько 30 літаків F-16 до 2028 року, однак процес гальмується через технічні труднощі та необхідність дочекатися нових винищувачів F-35, які замінять F-16 у складі бельгійських ВПС.

Згодом прем’єр Бельгії Барт де Вевер заявив, що постачання F-16 Україні відкладається до 2026 року через очікуване надходження нових F-35, які мають замінити ці винищувачі. Водночас він не виключив, що деякі F-16 можуть бути відправлені вже цього року – на запчастини.

Як повідомляв Главред, Україна очікує постачання F-16 у 2025 році. Президент Володимир Зеленський заявив, що українське небо має бути захищеним від російських загроз.

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Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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