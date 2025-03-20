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"F-16 прилетіли": Зеленський заінтригував заявою про нову партію винищувачів

Руслана Заклінська
20 березня 2025, 01:08
248
Президент спростував фейк про нібито збиття F-16 над Сумщиною.
'F-16 прилетіли': Зеленський заінтригував заявою про нову партію винищувачів
Україна отримала нову партію F-16 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Командування Повітряних Сил ЗСУ

Головне із заяви Зеленського:

  • В Україну прибула нова партія винищувачів F-16
  • Заяви Росії про нібито збиття українського F-16 - брехня

В Україну прибули додаткові винищувачі F-16. Заяви росіян про нібито збиття українського F-16 над Сумщиною є брехнею. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

"Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Це хороша новина", - заявив він.

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Втім, президент не став розкривати точну кількість отриманих винищувачів, а також не уточнив, яка саме країна надала цю допомогу. Варто зазначити, що попередні поставки F-16 здійснювалися країнами НАТО - Нідерландами, Данією та Бельгією.

Окрім цього, Зеленський прокоментував заяви росіян про нібито збиття F-16 над Сумщиною. Президент категорично заперечив ці твердження і назвав їх брехнею.

"Руські набрехали, що збили F-16. Брехня! F-16 ніхто не збив! А ось кілька літаків F-16 прилетіли в Україну", - наголосив глава держави.

'F-16 прилетіли': Зеленський заінтригував заявою про нову партію винищувачів
F-16 / Інфографіка: Главред

Літаки F-16 для України - останні новини

Нагадаємо, вдень 19 березня російські Telegram-канали поширили черговий фейк про нібито збиття українського винищувача F-16 у повітряному просторі над Сумщиною. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що це - фейк.

Як повідомляв Главред, обіцяні Бельгією винищувачі F-16 досі не надійшли в Україну, хоча їхня передача була запланована до кінця 2024 року. Загалом Бельгія планує передати Україні близько 30 літаків F-16 до 2028 року.

Нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер пояснив, що передача F-16 Україні відкладається до 2026 року через очікуване постачання нових F-35. Водночас він не виключив можливості відправки деяких F-16 вже цього року — проте лише для використання як джерела запчастин.

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Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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