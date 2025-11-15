Вибух у космосі: вчені попередили про загрозу знищення цілих планет

Корональні викиди маси являють собою найбільш руйнівні прояви активності зірок.

На червоному карлику StKM 1-1262 було виявлено найпотужніший викид плазми / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Дослідники зафіксували яскравий радіосигнал типу II

Корональні викиди являють собою найбільш руйнівні прояви активності зірок

Астрономам уперше вдалося безпосередньо зафіксувати корональний викид маси у зірки за межами нашої Сонячної системи.

На червоному карлику StKM 1-1262 було виявлено найпотужніший викид плазми, швидкість якого виявилася такою високою, що він міг би повністю знищити атмосферу будь-якої планети, яка перебуває поруч із цією зіркою, повідомляє дослідження, опубліковане в журналі Nature.

Міжнародна група вчених на чолі з фахівцями Нідерландського інституту радіоастрономії ASTRON спостерігала за цим червоним карликом, розташованим приблизно за 40 світлових років від Землі. Незважаючи на те, що його маса становить лише половину сонячної, магнітне поле в нього в сотні разів сильніше - приблизно в 300 разів, а обертається він у 20 разів швидше за наше Сонце.

Використовуючи радіотелескоп LOFAR і рентгенівську обсерваторію XMM-Newton, дослідники зафіксували яскравий радіосигнал типу II - характерну ознаку того, що магнітно заряджена плазма прорвала зовнішні шари магнітного поля зірки. Спільний аналіз даних показав, що швидкість викиду перевищувала 2400 км/с - це один із рекордних показників серед відомих зоряних викидів.

Вчені підкреслюють: "Якби навколо цієї зірки оберталася планета, потужний потік плазми практично повністю позбавив би її атмосфери".

Корональні викиди маси являють собою найбільш руйнівні прояви активності зірок - це гігантські викиди плазми в космос. На Сонці такі події можуть спричиняти полярні сяйва і перешкоди в роботі супутників, а в червоних карликів вони досягають такої сили, що можуть стерти атмосферу екзопланети і зробити її непридатною для існування життя.

Досі виявляти подібні події на зірках за межами Сонячної системи вдавалося лише побічно - за сплесками рентгенівського або ультрафіолетового випромінювання. Нова робота стала першим однозначним підтвердженням коронального викиду у далекої зірки.

Це спостереження може істотно просунути розуміння "зоряної погоди" у червоних карликів - а вони складають основну частину зірок Чумацького Шляху. Оскільки багато хто з цих зірок має планети в потенційно придатній для життя зоні, подібні дослідження допомагають оцінити, чи здатні їхні атмосфери витримувати вплив потужних зоряних бур.

