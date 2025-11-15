Рус
Вибух у космосі: вчені попередили про загрозу знищення цілих планет

Олексій Тесля
15 листопада 2025, 01:40
Корональні викиди маси являють собою найбільш руйнівні прояви активності зірок.
На червоному карлику StKM 1-1262 було виявлено найпотужніший викид плазми / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Дослідники зафіксували яскравий радіосигнал типу II
  • Корональні викиди являють собою найбільш руйнівні прояви активності зірок

Астрономам уперше вдалося безпосередньо зафіксувати корональний викид маси у зірки за межами нашої Сонячної системи.

На червоному карлику StKM 1-1262 було виявлено найпотужніший викид плазми, швидкість якого виявилася такою високою, що він міг би повністю знищити атмосферу будь-якої планети, яка перебуває поруч із цією зіркою, повідомляє дослідження, опубліковане в журналі Nature.

Міжнародна група вчених на чолі з фахівцями Нідерландського інституту радіоастрономії ASTRON спостерігала за цим червоним карликом, розташованим приблизно за 40 світлових років від Землі. Незважаючи на те, що його маса становить лише половину сонячної, магнітне поле в нього в сотні разів сильніше - приблизно в 300 разів, а обертається він у 20 разів швидше за наше Сонце.

Використовуючи радіотелескоп LOFAR і рентгенівську обсерваторію XMM-Newton, дослідники зафіксували яскравий радіосигнал типу II - характерну ознаку того, що магнітно заряджена плазма прорвала зовнішні шари магнітного поля зірки. Спільний аналіз даних показав, що швидкість викиду перевищувала 2400 км/с - це один із рекордних показників серед відомих зоряних викидів.

Вчені підкреслюють: "Якби навколо цієї зірки оберталася планета, потужний потік плазми практично повністю позбавив би її атмосфери".

Корональні викиди маси являють собою найбільш руйнівні прояви активності зірок - це гігантські викиди плазми в космос. На Сонці такі події можуть спричиняти полярні сяйва і перешкоди в роботі супутників, а в червоних карликів вони досягають такої сили, що можуть стерти атмосферу екзопланети і зробити її непридатною для існування життя.

Досі виявляти подібні події на зірках за межами Сонячної системи вдавалося лише побічно - за сплесками рентгенівського або ультрафіолетового випромінювання. Нова робота стала першим однозначним підтвердженням коронального викиду у далекої зірки.

Це спостереження може істотно просунути розуміння "зоряної погоди" у червоних карликів - а вони складають основну частину зірок Чумацького Шляху. Оскільки багато хто з цих зірок має планети в потенційно придатній для життя зоні, подібні дослідження допомагають оцінити, чи здатні їхні атмосфери витримувати вплив потужних зоряних бур.

Відкриття вчених у космосі: про що йдеться

Таємничий міжзоряний об'єкт, який нещодавно пролетів через межі нашої Сонячної системи, виявився куди більш незвичайним, ніж припускали дослідники.

Йдеться про комету 3I/ATLAS - всього другого підтвердженого гостя з міжзоряного простору. Свіжі дані показали, що її розміри значно скромніші, ніж вважалося спочатку. Але, незважаючи на мініатюрність, ця комета викидає в навколишній простір величезні обсяги вуглекислого газу - близько 940 трильйонів молекул щосекунди. За рівнем активності вона стала одним із найенергійніших міжзоряних об'єктів, відомих науці.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

журнал Nature

Nature — найпрестижніший рецензований науковий журнал світу. У 2009 році увійшов до Списку 100 найвпливовіших журналів з біології і медицини за останні 100 років під № 1 і був названий Журналом Сторіччя. Друкується щотижня у Сполученому королівстві, починаючи з 1869 року. Nature друкує статті з усіх наукових дисциплін та областей досліджень, повідомляє Вікіпедія.

наука
Україна і Росія можуть "розіграти" корейський сценарій: експерт назвав умову

Україна і Росія можуть "розіграти" корейський сценарій: експерт назвав умову

23:44Війна
Росія атакувала Україну ракетами: в бік Старокостянтинова летіли "Кинджали"

Росія атакувала Україну ракетами: в бік Старокостянтинова летіли "Кинджали"

22:08Україна
У Раді пропонують заборонити виїзд за кордон частині українців - що відомо

У Раді пропонують заборонити виїзд за кордон частині українців - що відомо

21:05Україна
Мрії втіляться у реальність: одразу трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить

Мрії втіляться у реальність: одразу трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Бикам - помилки, Коням - бунт

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Бикам - помилки, Коням - бунт

Мурата Налчаджиоглу звинувачують у мільйонному шахрайстві - подробиці

Мурата Налчаджиоглу звинувачують у мільйонному шахрайстві - подробиці

З'явилося диво: Висоцька і Кончаловський стали батьками

З'явилося диво: Висоцька і Кончаловський стали батьками

Росія атакувала Україну ракетами: в бік Старокостянтинова летіли "Кинджали"

Росія атакувала Україну ракетами: в бік Старокостянтинова летіли "Кинджали"

15:47

