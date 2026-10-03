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Вчені зазирнули в надра Землі та зробили сенсаційне відкриття: що знайшли

Олексій Тесля
3 жовтня 2026, 02:15
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Під впливом зовнішніх сил ядро Землі може повільно деформуватися.
Океан, Планета
Вчені розкрили несподівану загадку / Колаж: Главред, фото: скріншот з youtube.com

Ви дізнаєтеся:

  • Зміни швидкості обертання Землі пов'язують із рухом внутрішнього ядра
  • Під впливом навколишніх сил ядро здатне повільно деформуватися

Дослідники Університету Альберти вивчили дані за 1964–2019 роки й з’ясували, що невеликі зміни швидкості обертання Землі можуть бути пов’язані з рухом внутрішнього ядра.

Воно складається переважно з заліза та нікелю, але не є абсолютно нерухомим, пише Daily Mail.

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Під впливом зовнішніх сил ядро здатне повільно деформуватися, а його гравітаційна взаємодія з мантією може трохи прискорювати або уповільнювати обертання планети.

За розрахунками вчених, цей механізм пов’язаний із коливаннями обертання Землі, які спостерігаються приблизно в межах 70-річної закономірності. При цьому дослідники поки що не вважають доведеним, що це дійсно постійний цикл.

Моделі показали, що врахування деформації внутрішнього ядра значно краще узгоджується з фактичними змінами тривалості доби, ніж припущення про повністю жорстке ядро. Можливий період таких змін оцінюється від кількох років до кількох десятиліть, найімовірніше - близько 8–10 років.

Вчені підкреслюють, що їхня модель поки що не пояснює всіх коливань тривалості доби. Для більш точного розуміння процесів необхідні нові спостереження та вдосконалені моделі.

Несподіване відкриття: що виявили вчені

На Алясці невелика ділянка суші площею близько 5 квадратних кілометрів, яка раніше вважалася частиною материкової території, фактично перетворилася на окремий острів.

Йдеться про район Проу-Ноб, розташований у льодовику Алсек. Раніше він був повністю оточений льодовою масою і не вважався самостійним островом.

Однак активне танення льодовика змінило навколишній ландшафт. Лід відступив настільки, що ділянка виявилася з усіх боків відокремленою від материка.

За даними NASA, у результаті цього процесу Проу-Ноб тепер є повноцінним островом - зміна, що стала помітним наслідком триваючої трансформації льодовикового покриву Аляски.

Раніше "Главред" писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що спричинило зміну клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б’є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

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Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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