Сенсаційне відкриття вчених: де можуть ховатися сигнали інопланетян

Новий підхід дає змогу дослідити ділянку спектра, якій раніше практично не приділяли уваги.

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Вчені розповіли про пошуки інопланетян / Колаж: Главред, фото: Pixabay/Future_of_images, Pexels/Lucas Pezeta

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Дослідники вирішили вивчити архівні дані чилійського телескопа ALMA

Новий метод значно розширює можливості пошуку інопланетян

Британські астрономи запустили новий проєкт з пошуку можливих слідів розумного життя у Всесвіті за межами Землі.

Замість традиційного радіодіапазону дослідники вирішили вивчити архівні дані чилійського телескопа ALMA, зосередившись на вищих частотах, де можуть ховатися штучні сигнали, пише Gizmodo.

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За словами керівниці дослідження Луїзи Мейсон, такий підхід дає змогу перевірити ділянку спектра, якій раніше практично не приділяли уваги. Вчені сподіваються виявити як навмисні передачі, так і можливі технологічні сигнали, що випадково потрапили в космос.

Ще однією перевагою нової методики стало використання вже існуючих астрономічних архівів. Завдяки цьому дослідники отримали можливість одночасно проаналізувати дані про тисячі зоряних систем, які раніше не входили до програми пошуку.

Хоча підтверджень існування позаземних цивілізацій поки що не знайдено, команда вважає, що новий метод значно розширює можливості пошуку та допоможе точніше визначити, де варто шукати потенційні сигнали в майбутньому.

Астрономи вивчають планету, де одна сторона ніколи не бачить ночі

Вчені продовжують досліджувати екзопланету LHS 3844b, розташовану приблизно за 50 світлових років від нашої планети. Вона перебуває у приливному захопленні, тому завжди звернена до своєї зірки однією й тією самою стороною.

Через це на одній половині LHS 3844b постійно світить зірка, тоді як інша занурена у вічну темряву. Такий контраст призводить до величезної різниці температур: освітлена поверхня розжарюється приблизно до 1000 кельвінів, а нічна сторона залишається значно холоднішою.

Раніше вчені здивували версією про інший Всесвіт. Великий вибух відповідає відскоку від попередньої фази колапсу, а не абсолютному початку всього сущого.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, що вчені здивували загадковим сигналом із космосу. Традиційні пояснення загадкового сигналу стають дедалі менш однозначними, а одна з головних космічних таємниць, як і раніше, залишається нерозкритою.

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