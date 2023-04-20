Падіння метеорита в Києві: стало відомо, чому небо стало зеленим

У космічному агентстві відзначають, що щорічно в квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, що залишає метеорний потік Ліриди.

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Метеорит в Києві / скріншот

19 квітня ввечері у небі над Києвом був помічений невідомий космічний об'єкт, що спалахнув над містом.

Як повідомляє пресслужба Державного космічного агентства України, швидше за все це був метеорит.

"Найімовірніше, спалах був викликаний падінням метеорита з потоку Лірид", - йдеться в повідомленні.

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У космічному агентстві відзначають, що щорічно в квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, що залишає метеорний потік Ліриди.

Схожий випадок стався в лютому цього року. Вночі над Північною Францією впав згорілий в атмосфері метеор. Метрове небесне тіло під час вибуху освітило небо над країною, що зафіксували камери спостереження і очевидці.

Що таке Ліриди Ліриди - це дуже швидкі і яскраві метеори, які тягне за собою шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їх ознака - яскраві спалахи, або так звані "вогняні кулі"

Метеорний потік Ліриди - що відомо

Метеоритний потік - один з найдавніших, відомих людству. Його ще спостерігали в Китаї в 687 р. до н. е. свою назву потік Ліриди отримав від сузір'я ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.

У шлейф комети Тетчер, що залишає метеоритний потік Ліриди, Земля потрапила 15 квітня 2023 року. Вийде з нього планета 29 квітня. Пік зорепаду припадає на 21 квітня.

19 квітня над Києвом помітили спалах / скріншот

Вибух у Києві 19 квітня

Увечері 19 квітня жителі Києва побачили зелений спалах в небі, а потім пролунав звук вибуху. Через кілька хвилин було оголошено повітряну тривогу.

Начальник КДВА Сергій Попко заявив, що яскраве світіння повітряного об'єкта, за попередньою інформацією, це стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

"Щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків - була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала", - повідомив він.

У головному центрі спеціального контролю Державного комічного агентства України повідомили, що 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами зареєстровано високоенергетичну акустичну подію.

Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. За даними Центру, подія, ймовірно, пов'язана з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

Поширена інформація про те, що над Києвом міг увійти в атмосферу супутник NASA, не підтвердилася.

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