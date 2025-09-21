Проект "Лялечка": інженери показали "ковчег" для порятунку людства

Корабель повільно обертатиметься, створюючи штучну гравітацію.

Інженери показали "ковчег" для порятунку людства / Колаж Главред, фото: pixabay.com, projecthyperion

Одного разу люди зможуть вирушити в міжзоряну подорож в один кінець - за межі Сонячної системи, до зірок.

Саме для цього інженери та архітектори презентували проєкт Chrysalis - гігантського "космічного ковчега", розрахованого на життя і розвиток кількох поколінь людей у глибокому космосі, пише The Daily Galaxy з посиланням на конкурс Project Hyperion.

Chrysalis: самодостатній світ довжиною 58 км

Корабель-колос простягнеться на 58 кілометрів і зможе вмістити близько 1000 осіб. Його мета - доставити людство в систему Альфа Центавра за сотні років польоту. Але Chrysalis - це не просто транспорт, а повноцінний самодостатній світ у русі, де суспільство зможе вижити й еволюціонувати далеко від Землі.

Проєкт "Лялечка" / Фото: projecthyperion.org

Біоми та штучна гравітація

Щоб уникнути руйнівного впливу невагомості, корабель повільно обертатиметься, створюючи штучну гравітацію. Усередині розмістять біоми, що імітують земні екосистеми: від тропічних лісів і хвойних зон до пустель. Це забезпечить виробництво їжі, біорізноманіття і психологічну рівновагу екіпажу.

Енергію для систем корабля дасть ядерний синтез, що дасть змогу підтримувати автономність століттями.

Символічне серце корабля

Особлива зона Chrysalis - "космічний купол", прозорий павільйон заввишки 130 метрів. Тут жителі зможуть спостерігати глибокий космос і збиратися для спільних заходів. Для них Сонце буде лише тьмяною зірочкою вдалині - символом будинку, залишеного позаду.

Схема корабля / Фото: projecthyperion.org

Перше місце за майбутнє

За продуманість інженерних рішень, архітектурне бачення і психологічний підхід концепт Chrysalis отримав першу премію Ініціативи міжзоряних досліджень.

Інженери підкреслюють: проєкт поки що лише концепція, але він показує, що в майбутньому людство зможе не просто покинути Землю, а створити нову цивілізацію в космосі.

