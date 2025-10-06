Рус
Космічний прорив: місія на Місяць розкриє неймовірну загадку цивілізації

Олексій Тесля
6 жовтня 2025, 03:30
Стародавні мешканці Місяця могли бути вихідцями із Землі - з розвиненої цивілізації.
Луна.
На Місяці можуть знайти залишки цивілізацій / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Можуть бути докази існування стародавнього міста на Місяці
  • Астронавти можуть виявити сліди стародавніх будівель з написами

Геолог Грегг Брейден розповів в інтерв'ю Джо Рогану, що, за його словами, докази існування стародавнього міста на Місяці в роки Холодної війни навмисно приховували уряди США і СРСР.

Однак, як зазначив Брейден у бесіді в середу, Китай та Індія - нові ключові гравці в космічних перегонах - мають намір розкрити результати своїх досліджень, щойно їхні заплановані місячні місії досягнуть поверхні супутника, пише Daily Mail.

Обидві країни планують вести прямі трансляції експедицій - як із центрів управління, так і за допомогою камер, встановлених на посадкових модулях і місяцеходах. Матеріали будуть доступні через державні телеканали, соцмережі та офіційні додатки космічних агентств.

За словами Брейдена, який раніше публікував роботи про гіпотетичне життя на Місяці та Марсі, астронавти можуть виявити сліди стародавніх будівель із написами мовами, схожими на людські.

"Усе вказує на те, що ці споруди - справа рук наших предків, представників високорозвиненої цивілізації, яка існувала задовго до нас. Це був час, коли людство досягало великих висот, поки не зруйнувало себе в катастрофічному конфлікті. І, можливо, зараз ми повторюємо цей цикл", - заявив він.

За його твердженням, мешканці Місяця могли бути вихідцями із Землі - з розвиненої цивілізації, що існувала близько 50 000 років тому, яка володіла передовими технологіями до її самознищення у війні.

Сучасні наукові дослідження, включно з програмою аналізу місячних зразків NASA і супутниковими зображеннями з високою роздільною здатністю, не підтверджують наявність рукотворних об'єктів або написів на Місяці.

Як можливі підтвердження своєї теорії Брейден посилається на неофіційні розповіді астронавтів місій "Аполлон", які нібито стикалися з незрозумілими структурами і символами під час перебування на Місяці - інформація, на його думку, була засекречена NASA і радянською владою ще півстоліття тому.

Серед подібних свідчень - нібито побачені Нілом Армстронгом і Баззом Олдріном аномальні об'єкти або металеві конструкції на зворотному боці Місяця під час місії "Аполлон-11" 1969 року. Деякі радіоповідомлення описували їх як "місячну базу", перш ніж зв'язок із Землею було несподівано перервано.

Аніта Мітчелл, вдова астронавта Едгара Мітчелла, шостої людини на Місяці, в інтерв'ю Daily Mail говорила, що він завжди вважав, що НЛО справді існують, і що багато пілотів і астронавтів стикалися з подібними явищами.

Також Брейден стверджує, що на ранньому етапі історії людства сталася загадкова подія, яка вплинула на генетичну еволюцію людини, призвівши до різкого стрибка в розвитку і свідомості.

Нове підкорення Місяця: важливі факти

Китайська ракета-носій нового покоління "Чанчжен-10" успішно пройшла друге статичне вогневе випробування, що стало ще одним кроком на шляху до відправки людини на Місяць до 2030 року. Таким чином, країна офіційно вийшла на етап активної підготовки до пілотованої місячної місії в рамках своєї державної космічної програми.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

