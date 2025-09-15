Рус
Читати російською
Китай готується до підкорення Місяця: що відомо про пілотовану місію

Олексій Тесля
15 вересня 2025, 02:30
Випробування допомогли оцінити надійність, можливості повторного використання і відновлення першого ступеня ракети.
Китай працює над створенням прототипу ракети-носія

Китайська ракета-носій нового покоління "Чанчжен-10" завершила друге статичне вогневе випробування, наближаючи країну до здійснення пілотованої місячної місії до 2030 року.

Про це повідомляє Китайське агентство пілотованих космічних польотів, передає CGTN з посиланням на Сіньхуа.

Ключові деталі випробувань

Випробування пройшли в п'ятницю о 15:00 за місцевим часом на космодромі Веньчан (провінція Хайнань).

Було задіяно сім двигунів, встановлених на тестовому зразку першого ступеня ракети.

Загальна тривалість тестів становила 320 секунд.

Мета випробувань

Головним завданням фінального передстартового наземного тесту стала:

  • перевірка роботи двигунів за зниженої тяги;
  • відпрацювання повторного запуску;
  • збір повних технічних даних про роботу установок.

CMSA підкреслило, що випробування допомогли оцінити надійність, можливості повторного використання і відновлення першого ступеня ракети.

Прорив у розробці

Агентство назвало успішні випробування важливим етапом у створенні прототипу ракети-носія "Чанчжен-10", призначеної для майбутніх пілотованих місій на Місяць. Серія включає в себе дві конфігурації:

  • базову "Чанчжен-10"
  • модифіковану "Чанчжен-10А".

Підготовка до висадки на Місяць

Китай офіційно перейшов до етапу підготовки до місячної висадки в рамках своєї національної пілотованої програми. Наразі активно тривають випробування таких компонентів:

  • космічного корабля "Менчжоу",
  • місячного посадкового модуля "Ланьюе",
  • ракети-носія "Чанчжен-10".

Також у Веньчані будуються нові об'єкти інфраструктури, необхідні для реалізації програми.

Що далі?

CMSA повідомляє, що подальші тести і перевірки ракети-носія проводитимуться поетапно, згідно зі встановленим графіком. Розробка рухається за планом, і Китай продовжує цілеспрямовано готуватися до висадки астронавтів на Місяць протягом найближчих років.

Загадковий об'єкт у космосі: думка експертів

Міжзоряна комета 3I/ATLAS, яка нещодавно пролетіла через Сонячну систему, продемонструвала вражаючі характеристики. Згідно з новими даними, її розміри виявилися значно меншими, ніж передбачалося раніше. Однак незважаючи на компактність, комета викидає у відкритий космос величезну кількість вуглекислого газу - близько 940 трильйонів молекул щосекунди.

Цей факт здивував дослідників і робить 3I/ATLAS ще більш цікавим об'єктом для подальших спостережень і вивчення.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Про джерело: CGTN

Китайська глобальна телевізійна мережа (CGTN) створена 31 грудня 2016 року. Це міжнародна медіаорганізація. Телеканали CGTN доступні для перегляду більш ніж у 160 країнах і регіонах світу. До складу також входить інформаційне відеоагентство Global Video News Agency.

Місяць наука ракета новини Китаю
