Спадкоємець Майкла Джексона оголосив про заручини - подробиці

Анна Підгорна
27 серпня 2025, 23:32
28-річний Прінс Джексон зважився на серйозний крок.
Прінс Майкл Джексон I з нареченою
Майкл Джексон діти - Прінс Джексон одружується / колаж: Главред, фото: instagram.com/princejackson

Коротко:

  • Прінс Джексон повідомив про новий етап стосунків з коханою
  • Пара разом уже 8 років

Прінс Майкл Джексон I, первісток легендарного американського співака Майкла Джексона, вперше одружується. Він іде під вінець зі своєю дівчиною Моллі Ширманг, з якою зустрічався до заручин 8 років.

Про щасливу подію Прінс повідомив у своєму блозі в Instagram. Він опублікував низку фото з Моллі, знятих за час їхніх стосунків.

"8 років позаду, нескінченність попереду. Ми з Моллі провели багато часу разом і створили неймовірні спогади. Ми подорожували світом, закінчили навчання і дуже подорослішали разом. Я з нетерпінням чекаю на наступну главу в нашому житті, в якій ми продовжуватимемо рости і створювати прекрасні спогади. Я люблю тебе, крихітко", - написав Джексон.

Прінс Майкл Джексон I з нареченою
Майкл Джексон діти - Прінс Джексон одружується / instagram.com/princejackson
Прінс Майкл Джексон I з нареченою
Майкл Джексон діти - Прінс Джексон одружується / instagram.com/princejackson
Прінс Майкл Джексон I з нареченою
Майкл Джексон діти - Прінс Джексон одружується / instagram.com/princejackson
Прінс Майкл Джексон I з нареченою
Майкл Джексон діти - Прінс Джексон одружується / instagram.com/princejackson

Раніше Главред розповідав про складний період у житті та кар'єрі голлівудської українки Міли Куніс. Акторка не могла собі дозволити звичайну їжу, а її тіло перетворилося на один суцільний синяк.

Також зірка "Баффі - переможниця вампірів", американська акторка Каризма Карпентер, розкрила правду про своє повернення в серіал. Його ремейк перебуває на стадії розробки та підбору акторів.

Про персону: Майкл Джексон

Майкл Джексон - американський співак, автор пісень, музичний продюсер, аранжувальник, танцюрист, хореограф, актор, сценарист, філантроп і підприємець. За даними Вікіпедії, він один із найуспішніших виконавців в історії поп-музики, відомий як "Король поп-музики", володар 15 премій "Греммі" і сотень інших премій. Кількість проданих у світі записів Джексона (альбомів, синглів, збірок тощо) становить 1 мільярд копій. Майкл Джексон зробив значний внесок у розвиток популярної музики, відеокліпів, танцю і моди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Майкл Джексон новини шоу бізнесу
