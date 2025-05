Вперше на українському телебаченні: чому варто подивитися історичний серіал "Доміна"

З 28 травня на 2+2 о 22:00 стартує показ першого сезону захопливої саги.

https://glavred.net/movies/vpervye-na-ukrainskom-televidenii-pochemu-stoit-posmotret-istoricheskiy-serial-domina-10667801.html Посилання скопійоване

Серіал Доміна на 2+2 - де і коли дивитися, цікаві факти / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Це британсько-італійський історичний драматичний серіал телеканалу Sky Atlantic. Прем'єра відбулася 14 травня 2021 року в Італії та Великій Британії. Другий сезон зняв телеканал MGM+, а його прем'єра відбулася 9 липня 2023 року в Сполучених Штатах.

Стрічка занурює глядача у світ Стародавнього Риму. Це історія Лівії Друзілли - дружини імператора Октавіана Августа. З юної, наївної дівчини, яка втратила все після вбивства Юлія Цезаря, Лівія перетворюється на одну з найвпливовіших жінок в історії Риму. Вона хоче помсти, вона прагне влади, але понад усе вона хоче майбутнього для своїх дітей. Її шлях до трону вимощений кров’ю, амбіціями та хитрою дипломатією. "Доміна" — це велика сімейна сага на тлі глобальної політики, де особисте щастя мусить співіснувати з потребою керувати могутньою імперією.

Чому варто подивитися серіал "Доміна": цікаві факти

1. Новий погляд на Стародавній Рим та роль жінки у великій політиці

відео дня

Основна увага зосереджена на Лівії та інших жінках того часу, їхній ролі в суспільно-політичному житті: як вони жили, як виборювали свої права, як завдяки хитрощам та інтригам не поступалися чоловікам, домагаючись свого.

"Нам необхідні історії, схожі на цю. Вони показують сильних жінок, які при цьому є крихкими", - сказала в одному з інтерв'ю Касія Смутняк, яка зіграла роль Лівії.

2. Захопливий сюжет, неймовірні декорації та костюми

Сценарій до серіалу створювався понад 10 років. Ретельним був і підготовчий процес. Майстри ораторського мистецтва вчили акторів розмовляти "ніби в пабі зі своїми товаришами". "Доміну" створювали на одній з найбільших кіностудій Європи - знаменитій "Cinecittà" у Римі, площею понад 400 639 кв.м. Тут розкішні вілли з внутрішніми дворами та фонтанами, римський акведук, гори… До речі, на цій студії також знімалися відомі фільми: "Солодке життя" (La dolce vita) Федеріко Фелліні та "Страсті Христові" (The Passion of the Christ) Мела Гібсона.

Костюми для серіалу створила Габріелла Пескуччі, відома своєю роботою над фільмом "Епоха невинності", за який вона отримала премію Оскар.

Телесеріал Доміна / Пресслужба

3. Новий погляд на суперечливий образ римської імператриці: якою вона була насправді

Про неї здебільшого говорили, як про хитру інтриганку та жорстоку правительку, яка заради цілі не зупинялася навіть перед вбивствами.

"Лівія - матір, яка зганьбила націю, мачуха, яка зганьбила дім Цезаря", - так писав про Лівію Друзіллу давньоримський історик Тацит. Він вважав, що Лівія підкорила собі свого чоловіка - імператора Августа та вигнала або вбила кожного потенційного спадкоємця престолу, прокладаючи дорогу до престолу своєму синові Тиберію. Друзіллу підозрювали й у вбивстві самого імператора Августа в 14 році н.е.

У серіалі вона постає юною 15-річною дівчиною, яку видають заміж за нелюба, майже втричі старшого за неї двоюрідного брата - Тиберія Нерона. На весіллі вона вперше зустрічається з Октавіаном, з яким пізніше побралася. Як стверджують історики, Октавіан обожнював і підтримував Лівію впродовж усього свого життя, попри численні зради.

4. Роль Лівії виконала польська акторка, яка підтримує Україну

Роль молодої Лівії виконала Надія Паркес, а в дорослому віці її зіграла польська акторка та модель Касія Смутняк, яка мешкає в Італії. Донька військового генерала зовсім не мріяла про акторську кар’єру. В дитинстві вона хотіла стати першою жінкою, яка висадиться на Місяць, та знайти рослину, яка б лікувала всі хвороби.

Проте в долі на Касію були інші плани. У сімнадцять років Касія посіла друге місце на конкурсі краси в Польщі. Після такого успіху почала працювати моделлю з найпрестижнішими дизайнерами в різних куточках світу: Японія, Англія, Італія. У кіно дебютувала у фільмі "В потрібний час" (Al momento giusto, 2000). Знімалася в таких фільмах як "Хакер" (2002), "Тринадцять за столом" (2004), "Тихий хаос" (2008), "Барбаросса" (2009) та ін. Касія отримала італійський "Золотий глобус" за роль у фільмі "Усе у твоїх руках" Пітера Дель Монте, а також зіграла у гучному фільмі Паоло Соррентіно "Лоро".

Акторка рішуче виступила проти повномасштабного вторгнення росії в Україну. В соцмережах вона засудила агресію, висловлюючи слова підтримки "українським братам та сестрам", публікувала шокуючі кадри з Бучі, які облетіли весь світ. Також Касія розповідала про трагедію в Маріупольському театрі, на який рф скинула авіабомбу.

5. Другий сезон – неочікуване продовження від американського телеканалу MGM+

Американський MGM+ перекупив довгоочікуване продовження "Доміни" у британсько-італійського Sky Atlantic. Другий сезон видався більш коштовним та масштабним, що є рідкістю на кабельних каналах та стрімінгах. Він повертає глядачів у світ інтриг, амбіцій і боротьби за престол у серці Римської імперії. Лівія Друзілла більше не просто дружина імператора — вона ключова фігура у великій політичній грі, яка вимагає рішучості, стратегічного мислення й здатності жертвувати заради вищої мети.

Телесеріал Доміна / Пресслужба

Після того як її чоловік, Гай Октавіан Август, офіційно став першим імператором Риму, Лівія використовує свій вплив, аби посилити власну владу. Але відсутність спільних спадкоємців ставить під загрозу її майбутнє. Вона починає активно просувати свого сина Тиберія — майбутнього імператора — до найвищих щаблів римської ієрархії.

Серіал показує, що роль жінки у світі давньоримської політики — це не лише про красу та покірність. Лівія не збирається задовольнятися долею тіні за спиною правителя — вона сама вершить долі. Боротьба за владу не стихає, вороги не дрімають, а межа між розумною політикою і жорстокістю дедалі більше стирається.

Не пропустіть прем’єру історичної драми "Доміна" на телеканалі 2+2 з 28 травня о 22:00.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред