ТОП-5 детективних серіалів, від яких неможливо відірватися

У кожного серіалу високий рейтинг на сайті IMDb.

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ТОП-5 детективних серіалів / колаж: Главред, фото: скріншот з imdb.com

За останні роки на екрани вийшло безліч серіалів у жанрі детектива. Деякі вже забулися, але деякі набули статусу сучасної класики та продовжують приваблювати глядачів. Главред вибрав найкращі детективні серіали, які вирізняються захопливим сюжетом, блискучою акторською грою і цікавими візуальними рішеннями. До того ж у них високий рейтинг на сайті IMDb.

"Лютер"

Британський серіал про детектива Джона Лютера, який розслідує жорстокі злочини в Лондоні, борючись зі своїми внутрішніми демонами.

Рейтинг IMDb: 8.4.

"Білий лотос"

Хоча цей серіал більше сатира на сучасне суспільство, він має сильну детективну лінію: у кожному сезоні є загадкове вбивство, яке розкривається у фіналі. Зараз виходить третій сезон (по серії на тиждень).

Рейтинг IMDb: 8.0.

"Декстер"

Серіал про судмедексперта, який веде подвійне життя серійного вбивці, що полює на злочинців, які уникли правосуддя. У головній ролі Майкл Голл.

Рейтинг IMDb: 8.6.

"Елементарно"

Альтернативна інтерпретація історій про Шерлока Холмса, де Джонні Лі Міллер грає детектива в сучасному Нью-Йорку, а Ватсон - це жінка (Люсі Лью).

Рейтинг IMDb: 7.9.

"Ганнібал"

Стильний психологічний трилер про взаємини детектива Вілла Грема і культового серійного вбивці Ганнібала Лектера.

Рейтинг IMDb: 8.5.

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Що таке серіал? Серіал - розповсюджене та популярне явище сучасного мистецтва, що використовується (зустрічається) переважно в літературі, кіно, телебаченні та анімації; спосіб організації та побудови художніх творів, який полягає в тому, що твір складається з багатьох окремих частин, зазвичай відносно невеликого розміру. Як правило, твори серіалу об'єднані спільними персонажами, іноді спільним антуражем подій або лінійним сюжетом. Однак абсолютна більшість серіалів тримається саме на персонажах, пише Вікіпедія.

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