"Оленя" на Netflix: справжня Марта розкрила свою особистість

Серіал розповідає історію одного насильства і показує, які наслідки може мати для людини.

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Серіал "Оленятко" показує історію насильства / Колаж Главред, фото Instagram/Netflix скріншот

Жінка, яка імовірно надихнула персонажа-переслідувача Марту в серіалі Netflix "Оленя", розкрила свою особистість.

Фіона Гарві поговорила з Пірсом Морганом в інтерв'ю, яке вийде в ефір 9 травня, щоб обговорити її ймовірний зв'язок із творцем серіалу Річардом Геддом. Саме він розповів, що зустрів персонажа Марти, працюючи барменом у Лондоні 2013 року.

Напередодні шоу Пірс Морган написав у Твіттері, що Фіона "внесе ясність" у сагу, пише eNews.

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Розкриття особистості Фіони відбулося майже через два тижні після того, як анонімна жінка представилася справжньою Мартою, заявивши, що вона почувалася жертвою того самого Олененка, бармена з Лондона.

"Тепер він використовує "Оленятко", щоб переслідувати мене", - сказала вона Daily Mail, звинувативши Річарда в "залякуванні літньої жінки на телебаченні заради слави і багатства".

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Справжня Марта з "Baby Reindeer" розбиває обкладинку і дає мені своє перше телевізійне інтерв'ю про хітове шоу Netflix.

Фіона Харві хоче висловитися і "прояснити ситуацію".

Вона психопатка-сталкер?

Дізнайтеся завтра на@PiersUncensoredpic.twitter.com/MxaE5SEiTa - Piers Morgan (@piersmorgan) May 8, 2024

"Я жертва", додала вона. "Він написав про мене криваве шоу", - додала вона.

Серіал "Оленятко", який, як стверджується, є "правдивою історією", розповідає про коміка Донні Данна (Річард), коли він знайомиться і зближується з літньою жінкою на ім'я Марта (яку грає акторка Джессіка Ганнінг), працюючи барменом. Згідно з сюжетом, Марта починає переслідувати Донні та надсилати йому сотні електронних листів, називаючи його такими "Оленятко" на честь м'якої іграшки, яка була у неї в дитинстві.

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