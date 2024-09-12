ТОП-4 найцікавіших романтичних комедій Netflix, від яких завмирає серце

Netflix зараз – одна з найпопулярніших платформ для перегляду цікавих новинок. Там можна дивитися як фільми, так і серіали різних жанрів.

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Найкращі серіали від Netflix / Колаж: Главред, Фото Netflix

Особливу увагу на Netflix варто звернути саме на романтичні комедії, в яких розгортаються щемливі, веселі та зворушливі історії про кохання. Платформа запрем’єрила вже чимало романтичних стрічок, однак експерти-кіномани особливо радять цей ТОП-4.

"Завжди будь моїм "мабуть"

Маркус і Саша – нерозлийвода товариші, починаючи з першого класу. Однак, коли все дійшло до інтимну, стосунки закінчились в одну мить. Через багато років герої зустрілися знову. Чи зможуть вони відновити втрачене та перезапустити почуття – покаже фінал фільму. Стрічка розповідає про азіатсько-американську культуру, розкриває тему дружби та кохання.

"Підстава"

Стрічка "Підстава" з участю Глена Пауелла випереджає навіть надпопулярний фільм "Люблю тебе ненавидіти", як найкраща романтична комедія. В мелодрамі ідеться про асистентів, які для власних цілей задумали закохати та звести своїх начальників. По цікавому перебігу подій, головні герої самі закохуються одне в одного.

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Що таке Netflix Netflix — американський провайдер медійних послуг та продюсерська компанія зі штаб-квартирою в Лос-Гатос, Каліфорнія. Компанія була заснована 1997 року Рідом Гастінгсом і Марком Рендолфом у Скотс-Валлі, Каліфорнія, повідомляє Вікіпедія. У 2022 році Netflix призупинив свою діяльність у Росії після того, як закон зобов'язав його транслювати російські державні канали. Хоча компанія була присутня на російському ринку з 2016 року, вона призупинила всі проєкти та розірвала зв'язки з Росією на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну. Підключитися до сервісу або продовжити старі підписки стало неможливо. За словами представників компанії у квітні 2022 року, через вихід з Росії Netflix втратив 700 000 платних підписників

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше"

Однією з найкращих також є ця франшиза Netflix. Вона заснована на однойменних романах. Лара Джин Кові присвячує листи хлопцям, до яких відчуває сильні почуття під час романтичної подорожі. Однак пише Лара виключно "в стіл", зізнання залишаються у шухлядах. В одну мить хтось надсилає всі ці послання адресатам. В історії висвітлюються труднощі підлітків під час дорослішання та розвиток особистості.

"Кохання з першого погляду"

Головна героїня фільму - 20-річна дівчина, яка запізнюється на свій рейс в аеропорту імені Кеннеді. В один момент вона випадково знайомиться з молодими британцем, який може стати її істинним коханням. Стрічка є доволі глибокою, адже розповідає не лише про романтику та веселощі, однак торкається і більш емоційних тем – горя й втрати.

Прем'єри 2024 - що відомо

Нагадаємо, що скоро на ТЕТ покажуть продовження серіалу "Волонтери 2". Глядачі побачать продовження історії про звичайних людей, які в умовах війни здатні на надзвичайні речі. Про тих, хто став надійним тилом військових і згуртував країну в допомозі.

Окрім цього, телеканал 2+2 готує прем’єру воєнної драми до Дня захисників і захисниць України. 1 жовтня вийде чотирисерійна стрічка "Евакуація" з Костянтином Темляком у головній ролі.

Водночас стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" вийде ексклюзивно на Київстар Т. Документальна біографічна драма про Назарія Яремчука одразу після завершення кінопрокату з'явиться на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

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