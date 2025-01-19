Голлівудський дебют: 8-річна донька Дмитра Ступки знімається для Netflix

Богдана Ступка - акторка в четвертому поколінні.

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Донька Дмитра Ступки Богдана стала акторкою - де знімається / колаж: Главред, фото: instagram.com/stupka777

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Богдана Ступка - донька Дмитра Ступки та Поліни Логунової

Дівчинка отримала першу серйозну роль у США, де живе останні кілька років

Український актор театру і кіно Богдан Ступка заснував акторську династію, яка тепер має аж чотири покоління - єдина (наразі) правнучка легендарного артиста Богдана також стала акторкою.

Про кінодебют 8-річної дівчинки в соціальних мережах повідомила її мама, телеведуча та власниця б'юті-салону Поліна Логунова. Горда матуся написала, що Богдана знімається для Netflix.

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"Скільки було вкладено, скільки вкладається, скільки ще попереду! Коли мені говорили "це дурниці", "це неможливо", "не витрачай на це час", я скоротила всі витрати, прийоми своєї їжі, купівлю собі чогось, щоб настав цей день!" - похвалилася Логунова.

Дмитро Ступка і Поліна Логунова одружилися 2016 року. Їхня єдина донька Богдана з'явилася на світ у 2017. Коли дівчинці виповнилося п'ять років, батьки розлучилися. Зараз вона та батьки живуть у США (але окремо) - мама Богдани займається не тільки розвитком свого бізнесу, а й допомагає доньці будувати кар'єру.

Богдана Ступка з мамою / instagram.com/polinalogunova

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