Голлівудський дебют: 8-річна донька Дмитра Ступки знімається для Netflix

Коротко:
- Богдана Ступка - донька Дмитра Ступки та Поліни Логунової
- Дівчинка отримала першу серйозну роль у США, де живе останні кілька років
Український актор театру і кіно Богдан Ступка заснував акторську династію, яка тепер має аж чотири покоління - єдина (наразі) правнучка легендарного артиста Богдана також стала акторкою.
Про кінодебют 8-річної дівчинки в соціальних мережах повідомила її мама, телеведуча та власниця б'юті-салону Поліна Логунова. Горда матуся написала, що Богдана знімається для Netflix.
"Скільки було вкладено, скільки вкладається, скільки ще попереду! Коли мені говорили "це дурниці", "це неможливо", "не витрачай на це час", я скоротила всі витрати, прийоми своєї їжі, купівлю собі чогось, щоб настав цей день!" - похвалилася Логунова.
Дмитро Ступка і Поліна Логунова одружилися 2016 року. Їхня єдина донька Богдана з'явилася на світ у 2017. Коли дівчинці виповнилося п'ять років, батьки розлучилися. Зараз вона та батьки живуть у США (але окремо) - мама Богдани займається не тільки розвитком свого бізнесу, а й допомагає доньці будувати кар'єру.
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Хто такий Дмитро Ступка?
Дмитро Остапович Ступка - український актор театру і кіно. Актор київського театру імені Івана Франка (2009-2022). Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки.
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