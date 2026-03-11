Статки понад $7 млрд: названо ім'я найбагатшої знаменитості у світі

Коротко:
- Статки Спілберга оцінюються в 7,1 мільярда доларів
- Спілберг отримує відсотки від продажів у парках розваг Universal
Легендарний голлівудський режисер, сценарист і продюсер Стівен Спілберг посів перше місце в списку найбагатших знаменитостей. Про це пише Forbes.
Статки режисера оцінюються в 7,1 мільярда доларів. Видання зазначає, що Спілберг є найуспішнішим комерційно режисером всіх часів і співзасновником студії DreamWorks, а також отримує відсотки з продажів у парках розваг Universal завдяки своїм блокбастерам "Щелепи", "Індіана Джонс" і "Парк Юрського періоду".
Новини кіно
Легендарний серіал "Секретні матеріали" ("Цілком таємно") отримає повноцінний перезапуск. Стрімінгова платформа Hulu офіційно замовила пілот нового проекту. Над ним працює режисер і продюсер Райан Куглер, відомий за фільмом "Грішники".
На Берлінському міжнародному кінофестивалі журналісти запитали у британського актора Каллума Тернера ("Фантастичні тварини", "Володарі повітря"), чи стане він новим агентом 007. І хоча Каллум відреагував з посмішкою, відповіді, на яку чекали шанувальники, не прозвучало.
Читайте також:
- "Оскар-2026": названо ведучого-коментатора кінопремії на "Суспільному"
- Росію повернули на Венеціанську бієнале: Рим виступив з офіційною заявою
- "Попросила додати": у фільмі з Джолі згадали про війну в Україні
Про особу: Стівен Спілберг
Стівен Спілберг - американський кінорежисер, сценарист і продюсер, який вважається однією з найвпливовіших постатей в історії світового кінематографа. Він є творцем концепції сучасного блокбастера і одним з найкасовіших режисерів усіх часів.
Народився 18 грудня 1946 року в єврейській родині; його предки були емігрантами з України.
У дитинстві Спілбергу діагностували дислексію, що, за його словами, підштовхнуло його до пошуку розради у створенні фільмів.
Спілберг відомий здатністю працювати як у жанрі захоплюючого розважального кіно, так і в жанрі глибокої академічної драми.
Знакові роботи: "Інопланетянин", серія фільмів про "Індіану Джонса", "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Райана", "Лінкольн".
Багаторазовий лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та інших престижних кінонагород.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред