Статки понад $7 млрд: названо ім'я найбагатшої знаменитості у світі

Стівен Спілберг є найуспішнішим режисером всіх часів з комерційної точки зору.

Статки Спілберга оцінюються в 7,1 мільярда доларів

Спілберг отримує відсотки від продажів у парках розваг Universal

Легендарний голлівудський режисер, сценарист і продюсер Стівен Спілберг посів перше місце в списку найбагатших знаменитостей. Про це пише Forbes.

Статки режисера оцінюються в 7,1 мільярда доларів. Видання зазначає, що Спілберг є найуспішнішим комерційно режисером всіх часів і співзасновником студії DreamWorks, а також отримує відсотки з продажів у парках розваг Universal завдяки своїм блокбастерам "Щелепи", "Індіана Джонс" і "Парк Юрського періоду".

Про особу: Стівен Спілберг Стівен Спілберг - американський кінорежисер, сценарист і продюсер, який вважається однією з найвпливовіших постатей в історії світового кінематографа. Він є творцем концепції сучасного блокбастера і одним з найкасовіших режисерів усіх часів. Народився 18 грудня 1946 року в єврейській родині; його предки були емігрантами з України. У дитинстві Спілбергу діагностували дислексію, що, за його словами, підштовхнуло його до пошуку розради у створенні фільмів. Спілберг відомий здатністю працювати як у жанрі захоплюючого розважального кіно, так і в жанрі глибокої академічної драми. Знакові роботи: "Інопланетянин", серія фільмів про "Індіану Джонса", "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Райана", "Лінкольн". Багаторазовий лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та інших престижних кінонагород.

