"Урочисто присягаю не затівати нічого доброго!" Фільми про Гаррі Поттера отримають продовження

Фільму Гаррі Поттер і філософський камінь виповнилося 20 років / imdb.com

10 років минуло з моменту виходу останнього, восьмого фільму по кіновсесвіту про Гаррі Поттері - хлопчика який вижив.

Стільки ж часу шанувальники творіння Джоан Роулінг сподіваються, що історія все ж отримає продовження.

І, о диво, забрезжив промінчик світла - голлівудська кінокомпанія Уорнер Бразерзс натякнула на возз'єднання Деніела Редкліффа, Руперта Грінта і Емми Уотсон заради спецпроєкту.

Саме час, адже 14 листопада 2021 року кінофраншиза про Гаррі Поттера відзначає ювілей – 20 років з виходу першого фільму.

Подробиці знаменної зустрічі поки тримаються в найсуворішому секреті. Наразі відомо лише, що дія відбуватиметься в музеї Гаррі Поттера в Лондоні на кіностудії Уорнер Бразерс в кінці цього місяця. Там актори в ролі Гаррі, Рона і Герміони знову повторять знакові сцени з фільму Гаррі Поттер і філософський камінь.

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Подорослішали Актори Гаррі Поттера: Руперт Грінт, Емма Уотсон і Деніел Редкліфф / gettyimages.com

Можливо, спецпроєкт матиме продовження. Кріс Коламбус - режисер перших двох фільмів про Гаррі Поттера, заявив, що мріє зняти Гаррі Поттер і Прокляте дитя – театральну постановку, дія в якій відбувається через 19 років після подій 7 книги (8 фільму).

Коламбус вважає, що зараз - ідеальний час для зйомок, адже актори, які зіграли ключові ролі, досягли потрібного віку.

Раніше стало відомо, що в Україні виділили держкошти на зйомку фільму про одностатеве кохання.

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