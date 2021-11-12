"Урочисто присягаю не затівати нічого доброго!" Фільми про Гаррі Поттера отримають продовження

Великий подарунок для поттероманів усього світу готує студія Уорнер Бразерс.
10 років минуло з моменту виходу останнього, восьмого фільму по кіновсесвіту про Гаррі Поттері - хлопчика який вижив.
Стільки ж часу шанувальники творіння Джоан Роулінг сподіваються, що історія все ж отримає продовження.
І, о диво, забрезжив промінчик світла - голлівудська кінокомпанія Уорнер Бразерзс натякнула на возз'єднання Деніела Редкліффа, Руперта Грінта і Емми Уотсон заради спецпроєкту.
Саме час, адже 14 листопада 2021 року кінофраншиза про Гаррі Поттера відзначає ювілей – 20 років з виходу першого фільму.
Подробиці знаменної зустрічі поки тримаються в найсуворішому секреті. Наразі відомо лише, що дія відбуватиметься в музеї Гаррі Поттера в Лондоні на кіностудії Уорнер Бразерс в кінці цього місяця. Там актори в ролі Гаррі, Рона і Герміони знову повторять знакові сцени з фільму Гаррі Поттер і філософський камінь.
Можливо, спецпроєкт матиме продовження. Кріс Коламбус - режисер перших двох фільмів про Гаррі Поттера, заявив, що мріє зняти Гаррі Поттер і Прокляте дитя – театральну постановку, дія в якій відбувається через 19 років після подій 7 книги (8 фільму).
Коламбус вважає, що зараз - ідеальний час для зйомок, адже актори, які зіграли ключові ролі, досягли потрібного віку.
Раніше стало відомо, що в Україні виділили держкошти на зйомку фільму про одностатеве кохання.
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