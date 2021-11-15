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Прем’єра на 1+1: сьогодні глядачі побачать перші серії комедійного детективу Джек & Лондон

15 листопада 2021, 12:58

Творці серіалу розповіли цікаві факти про головного героя – бульмастифа Джека.

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Чарівний Джек по дорозі до оглушливого успіху детектива Джек & Лондон / Пресслужба

Сьогодні, 15 листопада, о 20:45 глядачі телеканалу 1+1 побачать прем’єру серіалу "Джек & Лондон". Це - комедійний детектив, у якому покажуть історію молодого успішного столичного юриста Влада, який заради кар’єри мрії у Лондоні змушений повернутися у своє рідне місто Зоря та виконати важливе завдання боса.

Однак неочікувано хід подій змінюється, і найбільшою проблемою цинічного кар’єриста буде собака його рідного брата – Джек, який одного дня…почне з ним розмовляти.

Роль Джека у серіалі дісталась 4-річному бульмастифу Моргану. У кіно – це його перша роль, разом з тим може похизуватись численними титулами та нагородам на собачих виставках. За час зйомок пес не просто опанував акторську майстерність, а став справжнім улюбленцем знімальної групи. Напередодні прем’єри творці серіалу поділились цікавими фактами зі знімального майданчика, щоб краще познайомити глядачів з чотирилапим актором.

  • Повне ім’я виконавця ролі Джека - Морган Далі Ленд.
  • У серіалі Джека озвучив відомий музикант, тренер Ліги Сміху, актор Сергій Бабкін. А дві його пісні Вона знає та Бомба-ракета стануть офіційними саундтреками серіалу.

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  • Морган дуже не любить конфлікти. Якщо акторам треба було кричати або активно жестикулювати в кадрі, єдина можливість зняти сцену - з першого дубля. Інакше, знаючи, що відбуватиметься, пес надалі відмовлявся виходити в кадр.
  • За своєю природою бульмастифа вкрай важко змусити гавкати, а за сценарієм це було необхідно. Вирішити цю проблему допоміг кумедний випадок – режисер Олександр Ітигілов помітив, що псу дуже не подобається, коли під час переходу адміністративна група переносить стільці підняті ніжками догори. Цей трюк неодноразово спрацьовував під час зйомок.

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Виконавець ролі Джека - 4-річний бульмастиф Морган Далі Ленд / Пресслужба

  • Вивчити своє кіноім’я – "Джек" до початку зйомок у Моргана не було часу, але як здивована була вся знімальна група, коли через 2 тижні почувши на плейбеку "Джек, до мене!" голосом головного героя Дмитра Белякіна - пес схоплювався і біг в сторону звуку. Цікаво, що на це ім’я озвучене іншими людьми він не реагував.
  • Заради мистецтва Морган був готовий грати сцени в лікарні не тільки в медичному халаті, а й в бахілах, але в останній момент режисер передумав і вирішив, залишити в кадрі тільки халат.
  • Цікаво, що улюбленим місцем відпочинку Моргана під час зйомок виявився "старваген" - вагончик, де перебувають актори. Він завжди просився туди і актори йому ніколи не відмовляли, а гримери навіть запрошували його до себе полежати в фургоні.
  • Морган дуже швидко вивчив команди режисера. При словах "Стоп, знято!" він першим йшов з кадру і біг до власниці за чесно заробленим смаколиком.

Краще з виконавцем ролі Джека та іншими персонажами серіалу глядачі 1+1 зможуть познайомитися вже після перегляду перших серій.

Нагадаємо, над виробництвом продукту працює команда SFERA FILM на замовлення 1+1 у партнерстві з медіасервісом MEGOGO. Генеральний продюсер від телеканалу 1+1 – Максим Кривицький. Продюсери - Олена Єремєєва, Дарина Жукова та Христина Шкабар. Продюсерка від MEGOGO – Анна Артеменко. Продюсер від SFERA FILM – Дмитро Сафановський, Вадим Червяков. Режисер-постановник – Олександр Ітигілов. Автор сценарію – Марк Лимаренко.

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Знімальна група в передчутті грандіозної прем'єри / Пресслужба

У серіалі зіграють відомі актори: Дар’я Петрожицька, Остап Ступка, Георгій Поволоцький, Дмитро Белякін, Сергій Калантай, Анастасія Цимбалару, В’ячеслав Гіндін та ініші.

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Серіал Джек & Лондон отримав воістину зірковий акторський склад / прес-служба

Дивіться прем’єру серіалу Джек & Лондон вже сьогодні о 20:45 на 1+1.

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