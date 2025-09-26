Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

"Істинний гнів": спадкоємиця династії Guinness розкритикувала серіал про її родину

Віталій Кірсанов
26 вересня 2025, 17:50
81
Правнучка засновника пивної імперії сера Бенджаміна Гіннеса в п'ятому поколінні, назвала серіал несправедливим.
Спадкоємиця династії Guinness розкритикувала серіал про її родину
Спадкоємиця династії Guinness розкритикувала серіал про її сім'ю / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Усіх персонажів зобразили клішованими багатіями
  • Персонажі Едварда та його брата Артура показали "дурнями"

Новий серіал Netflix "Дім Гіннесів", створений автором "Гострих картузів" Стівеном Найтом, викликав хвилю обурення в родині легендарних броварів.

У колонці в The Times Моллі Гіннесс, правнучка засновника пивної імперії сера Бенджаміна Гіннеса в п'ятому поколінні, назвала серіал несправедливим. За її словами, всіх персонажів зобразили клішованими багатіями і це викликало в неї "справжній гнів".

відео дня

Жінка зізналася, що в перших серіях вони разом із братом сміялися, проте веселощі затьмарили серіальні образи її прадіда Едварда та його брата Артура, яких показали "дурнями".

Крім того, сер Бенджамін постає суворим і байдужим батьком, який нібито викреслив двох дітей зі свого заповіту. За словами Моллі, в реальності він був люблячим батьком, а його благодійність - щирою, а не продиктованою соромом або бажанням зберегти імідж.

Вона нагадала, що сім'я Гіннесів профінансувала житлові трасти в Лондоні та Дубліні, інвестувала в дослідження інфекційних хвороб, а їхній маєток Kenwood House у Гемпстеді згодом став частиною Агентства охорони природної або культурної спадщини.

Попри гнів, Моллі сказала, що зрештою з гумором чекає на реакцію своїх численних родичів.

"Перспектива сміху всіх моїх братів і кузенів, коли вони подивляться це шоу, - справжня радість", - додала вона.

Новини кіно:

Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який уже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон здивував усіх своїм перевтіленням у новому фільмі "Нищівна машина" (The Smashing Machine). Заради ролі зірці довелося схуднути майже на 30 кг.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

серіали Книга рекордів Гіннесса серіали Netflix новини кіно зарубіжні серіали Netflix
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні вдарить мороз та литимуть дощі: синоптики попередили про негоду

В Україні вдарить мороз та литимуть дощі: синоптики попередили про негоду

19:45Синоптик
"Зайдуть крилаті ракети": Світан розповів, як Путін використовує "беззубість" НАТО

"Зайдуть крилаті ракети": Світан розповів, як Путін використовує "беззубість" НАТО

19:35Війна
Лукашенко звернувся до Зеленського з "хорошою пропозицією" після зустрічі з Путіним

Лукашенко звернувся до Зеленського з "хорошою пропозицією" після зустрічі з Путіним

18:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Країни НАТО провели таємні переговори з РФ у Москві та виставили ультиматум - що відомо

Країни НАТО провели таємні переговори з РФ у Москві та виставили ультиматум - що відомо

"Їм щастить": люди, народжені в ці дати, здатні підкорювати аудиторію

"Їм щастить": люди, народжені в ці дати, здатні підкорювати аудиторію

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Тиграм - сварки, Драконам - помста

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Тиграм - сварки, Драконам - помста

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Рвучкий потік багатства: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться фортуна 26 вересня

Рвучкий потік багатства: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться фортуна 26 вересня

Останні новини

19:45

В Україні вдарить мороз та литимуть дощі: синоптики попередили про негоду

19:35

"Зайдуть крилаті ракети": Світан розповів, як Путін використовує "беззубість" НАТО

19:30

Рецепт божествених квашених помідорів: головний секрет у розсолі

19:30

На прицілі Москва і Пітер: ЗМІ про ймовірність передачі США Україні потужних ракет

19:10

Течії в кремлівських кабінетах і загрози для УкраїниПогляд

Війна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – ЗолотарьовВійна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – Золотарьов
18:55

Клієнтам ПриватБанку блокують картки під час зняття грошей: у чому причина

18:54

Лукашенко звернувся до Зеленського з "хорошою пропозицією" після зустрічі з ПутінимВідео

18:51

Мрія доньки загиблого військового здійснилася на зйомках серіалу "Тиха Нава"

18:48

НАБУ та ЦПК продовжують маніпуляції навколо справи детектива Магамедрасулова, – експерт

Реклама
18:28

Секрет ідеальної скоринки: як перетворити звичайну картоплю на шедевральну стравуВідео

18:13

Офісний гардероб на осінь 2025: як виглядати стильно на роботі

17:55

Новий дорожній знак із "чорною брамою" спантеличив водіїв: що він означає

17:55

"Залишайтеся людьми": колишня дружина Кеосаяна висловилася про його смерть

17:50

"Істинний гнів": спадкоємиця династії Guinness розкритикувала серіал про її родину

17:23

Угорські дрони проникли у повітряний простір України: Зеленський назвав їх ціль

17:22

Путіну загрожує ядерна відповідь: Золотарьов про удари по головних містах РФВідео

17:13

Пильнують кожен крок: названо чотири знаки зодіаку, які ревниві до жаху

17:11

"Мої люди потребують підтримки": Макс Барських вразив своєю піснеюВідео

16:39

Долар різко полетів униз після шаленого стрибка: новий курс валют на 29 вересня

16:38

Шикарна заміна м'ясу по-французьки: рецепт гнізд з курячого фаршу за 25 хвилин

Реклама
16:37

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати

16:22

"Динамо" проти "Шахтаря": оприлюднено результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

16:21

Жінка натрапила на моторошну знахідку в дитячій книжці: що вона побачила

16:13

Складна загадка для найкмітливіших: де помилка на малюнку

15:43

Чотири Ту-95 в повітрі: українців попередили про загрозу масованого удару

15:40

Кинула РФ заради паспорта: Тодоренко зробила несподіване рішення

15:34

Особливі люди: що означає, якщо на вашій руці немає лінії долі

15:25

Українські чоловіки масово перетинають польський кордон: статистика прикордонників

15:13

Ризик високий, як ніколи: політолог попередив про можливість початку нової війни

15:13

РФ атакує Чернігівщину: є влучання та перебої світла, перші подробиці

15:11

Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

15:09

З коханки в дружини: як вагітна Симоньян вкрала Кеосаяна із сім'ї

15:00

Куди поставити роутер, щоб Wi-Fi працював швидше: знайдено ідеальне місце

14:55

"Акт неповаги": Київ жорстко відповів на скандальний випад Будапешта

14:44

Не могли розійтись: відома блогерка зізналась, чи стала розлучницею Холостяка

14:44

Намагався знеструмити Київ: в "Укренерго" виявили "крота" ФСБ

14:31

Корейські дорами тепер українською: Ірина Кудашова стала голосом героїні на ТЕТ

14:27

"Мільярдне збагачення на війні та Жму руку путіну" – експерт показав топ-провали Порошенка до його 60-річчя

14:26

Рідні ахнуть: рецепт дуже незвичайного і смачного супуВідео

14:09

Помер Тигран Кеосаян: що написала Симоньян

Реклама
13:54

"Трамп хоче перемоги України": Зеленський розкрив сценарій повернення територій

13:53

Українці не платять за ЖКП: борги за комуналку б'ють рекорди

13:52

Рецепт осіннього салату за копійки: знадобиться лише три продукти

13:49

Вже на 24% дорожче: в Україні стрімко ростуть ціни на базовий продукт

13:48

Рішучий наступ РФ на Дніпропетровщину: відомо, чи вистачить ворогу сил

13:22

Наче з фільму про мафію: Олександр Усик розкішно відсвяткував річницю весілля

13:18

Наліт в унітазі зникне за 15 хвилин: потрібно використати один натуральний засіб

13:12

Страшна втрата: у РФ розповіли про біду путініста Газманова

13:03

ЗСУ розсікли угруповання РФ: Сирський повідомив, що ворог на Донеччині в пастці

12:55

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти