"Істинний гнів": спадкоємиця династії Guinness розкритикувала серіал про її родину

Коротко:
- Усіх персонажів зобразили клішованими багатіями
- Персонажі Едварда та його брата Артура показали "дурнями"
Новий серіал Netflix "Дім Гіннесів", створений автором "Гострих картузів" Стівеном Найтом, викликав хвилю обурення в родині легендарних броварів.
У колонці в The Times Моллі Гіннесс, правнучка засновника пивної імперії сера Бенджаміна Гіннеса в п'ятому поколінні, назвала серіал несправедливим. За її словами, всіх персонажів зобразили клішованими багатіями і це викликало в неї "справжній гнів".
Жінка зізналася, що в перших серіях вони разом із братом сміялися, проте веселощі затьмарили серіальні образи її прадіда Едварда та його брата Артура, яких показали "дурнями".
Крім того, сер Бенджамін постає суворим і байдужим батьком, який нібито викреслив двох дітей зі свого заповіту. За словами Моллі, в реальності він був люблячим батьком, а його благодійність - щирою, а не продиктованою соромом або бажанням зберегти імідж.
Вона нагадала, що сім'я Гіннесів профінансувала житлові трасти в Лондоні та Дубліні, інвестувала в дослідження інфекційних хвороб, а їхній маєток Kenwood House у Гемпстеді згодом став частиною Агентства охорони природної або культурної спадщини.
Попри гнів, Моллі сказала, що зрештою з гумором чекає на реакцію своїх численних родичів.
"Перспектива сміху всіх моїх братів і кузенів, коли вони подивляться це шоу, - справжня радість", - додала вона.
Новини кіно:
Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який уже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.
Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон здивував усіх своїм перевтіленням у новому фільмі "Нищівна машина" (The Smashing Machine). Заради ролі зірці довелося схуднути майже на 30 кг.
