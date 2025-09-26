"Істинний гнів": спадкоємиця династії Guinness розкритикувала серіал про її родину

Правнучка засновника пивної імперії сера Бенджаміна Гіннеса в п'ятому поколінні, назвала серіал несправедливим.

Спадкоємиця династії Guinness розкритикувала серіал про її сім'ю / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Усіх персонажів зобразили клішованими багатіями

Персонажі Едварда та його брата Артура показали "дурнями"

Новий серіал Netflix "Дім Гіннесів", створений автором "Гострих картузів" Стівеном Найтом, викликав хвилю обурення в родині легендарних броварів.

У колонці в The Times Моллі Гіннесс, правнучка засновника пивної імперії сера Бенджаміна Гіннеса в п'ятому поколінні, назвала серіал несправедливим. За її словами, всіх персонажів зобразили клішованими багатіями і це викликало в неї "справжній гнів".

Жінка зізналася, що в перших серіях вони разом із братом сміялися, проте веселощі затьмарили серіальні образи її прадіда Едварда та його брата Артура, яких показали "дурнями".

Крім того, сер Бенджамін постає суворим і байдужим батьком, який нібито викреслив двох дітей зі свого заповіту. За словами Моллі, в реальності він був люблячим батьком, а його благодійність - щирою, а не продиктованою соромом або бажанням зберегти імідж.

Вона нагадала, що сім'я Гіннесів профінансувала житлові трасти в Лондоні та Дубліні, інвестувала в дослідження інфекційних хвороб, а їхній маєток Kenwood House у Гемпстеді згодом став частиною Агентства охорони природної або культурної спадщини.

Попри гнів, Моллі сказала, що зрештою з гумором чекає на реакцію своїх численних родичів.

"Перспектива сміху всіх моїх братів і кузенів, коли вони подивляться це шоу, - справжня радість", - додала вона.

