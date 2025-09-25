Ді Капріо зробив відверте зізнання про своє ім'я: артиста просили взяти псевдонім

Коротко:
- Агенти артиста вважали його ім'я "занадто етнічним"
- Прізвище Вільямс було запропоновано через повне ім'я актора
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо зізнався, що на початку кар'єри йому рекомендували взяти псевдонім.
У подкасті "New Heights" Ді Капріо розповів, що його просили взяти псевдонім. За словами актора, агенти вважали його ім'я "занадто етнічним", і запропонували свій варіант.
"У мене нарешті з'явився агент. Вони сказали: "Твоє ім'я занадто етнічне". Я кажу: "Що ти маєш на увазі? Це Леонардо Ді Капріо?". Вони кажуть: "Ні, занадто етнічне. Вони ніколи не візьмуть вас на роботу. Твоє нове ім'я - Ленні Вільямс", - пригадав актор.
Тоді Леонардо був ще підлітком. Тому хотів зрозуміти, що означає вигаданий псевдонім.
"Я запитав: "Хто такий Ленні?". Мені було 12-13 років. Я запитав: "Хто такий Ленні Вільямс?". А вони відповіли: "Ми взяли твоє друге ім'я і зробили його. Тепер ти Ленні", - додав зірка "Титаніка".
Артист уточнив, що прізвище Вільямс було запропоновано через його повне ім'я - Леонардо Вільгельм Ді Капріо.
Ді Капріо зазначив, що показав батькові постер, на якому було надруковано його фото з новим ім'ям. Однак чоловік обурився такому псевдоніму і розірвав папір.
Батько актора Джордж, заявивши, що хлопчик візьме псевдонім "тільки через його труп", пише People.
Леонардо Ді Капріо
Леонардо Вільгельм Ді Капріо (народився 11 листопада 1974 року) - легендарний голлівудський актор і продюсер.
Лауреат численних нагород, включно з премією "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премією Гільдії кіноакторів США (2016), трьома преміями "Золотий глобус" (2005, 2014, 2016), а також "Срібного ведмедя" (1997) Берлінського кінофестивалю, повідомляє "Вікіпедія".
