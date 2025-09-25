Ді Капріо зробив відверте зізнання про своє ім'я: артиста просили взяти псевдонім

Батько актора Джордж, заявив, що син візьме псевдонім "тільки через його труп".

https://glavred.net/movies/di-kaprio-sdelal-otkrovennoe-priznanie-o-svoem-imeni-artista-prosili-vzyat-psevdonim-10701320.html Посилання скопійоване

Ді Капріо зробив відверте зізнання про своє ім'я / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Агенти артиста вважали його ім'я "занадто етнічним"

Прізвище Вільямс було запропоновано через повне ім'я актора

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо зізнався, що на початку кар'єри йому рекомендували взяти псевдонім.

У подкасті "New Heights" Ді Капріо розповів, що його просили взяти псевдонім. За словами актора, агенти вважали його ім'я "занадто етнічним", і запропонували свій варіант.

відео дня

"У мене нарешті з'явився агент. Вони сказали: "Твоє ім'я занадто етнічне". Я кажу: "Що ти маєш на увазі? Це Леонардо Ді Капріо?". Вони кажуть: "Ні, занадто етнічне. Вони ніколи не візьмуть вас на роботу. Твоє нове ім'я - Ленні Вільямс", - пригадав актор.

Тоді Леонардо був ще підлітком. Тому хотів зрозуміти, що означає вигаданий псевдонім.

"Я запитав: "Хто такий Ленні?". Мені було 12-13 років. Я запитав: "Хто такий Ленні Вільямс?". А вони відповіли: "Ми взяли твоє друге ім'я і зробили його. Тепер ти Ленні", - додав зірка "Титаніка".

Артист уточнив, що прізвище Вільямс було запропоновано через його повне ім'я - Леонардо Вільгельм Ді Капріо.

Ді Капріо зазначив, що показав батькові постер, на якому було надруковано його фото з новим ім'ям. Однак чоловік обурився такому псевдоніму і розірвав папір.

Батько актора Джордж, заявивши, що хлопчик візьме псевдонім "тільки через його труп", пише People.

Новини кіно:

Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який уже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон здивував усіх своїм перевтіленням у новому фільмі "Нищівна машина" (The Smashing Machine). Заради ролі зірці довелося схуднути майже на 30 кг.

Вас може зацікавити:

Леонардо Ді Капріо Леонардо Вільгельм Ді Капріо (народився 11 листопада 1974 року) - легендарний голлівудський актор і продюсер.

Лауреат численних нагород, включно з премією "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премією Гільдії кіноакторів США (2016), трьома преміями "Золотий глобус" (2005, 2014, 2016), а також "Срібного ведмедя" (1997) Берлінського кінофестивалю, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред