Голлівуд у шоці: Леонардо Ді Капріо зібрався одружитися

Друзі голівудського актора застигли в очікуванні одного з найважливіших рішень актора.

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Леонардо Ді Капріо показався на пляжі / Колаж Главред, фото Instagram/vittoria, leonardodicicaprio

Коротко:

У ролі кого актор хоче скоріше побачити свою дівчину

Що дала зрозуміти акторові Вітторія Черетті

Голлівудський актор і холостяк номер один Леонардо Ді Капріо вирішив попрощатися зі своїм статусом одинака і готовий зв'язати себе узами шлюбу.

Про це голосно повідомило джерело видання Heat World.

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Вітторія Черетті може окільцювати знаменитого холостяка / Фото Instagram/vittoria

50-річного Лео можна частенько зустріти на сцені, у передвиборчій кампанії або на борту яхти в оточенні півдюжини моделей у бікіні. Так було доти, доки він не зустрів своє нинішнє кохання, 26-річну модель Вітторію Черетті, з якою актор зустрічається вже два роки.

"Леонардо Ді Капріо стає неймовірно серйозним з моделлю Вітторією Черетті, і друзі пророкують швидкі заручини. Для нього дуже важливо, нарешті, побачити Вітторію як наречену. Лео не хоче опинитися старим холостяком, і саме туди він і вирушить, якщо не вживе жодних заходів найближчим часом. Лео багато думав про одруження з Вітторією і хотів би зробити це якомога швидше", - повідомило джерело видання.

Вітторія Черетті може окільцювати знаменитого холостяка / Фото Instagram/vittoria

Інсайдер каже: "Уже деякий час були ознаки того, що вони рухаються в цьому напрямку. Вона дала зрозуміти дуже голосно, що шлюб - це кінцева мета для неї, і вона не буде вічно чекати. І вперше Лео сказав, що він теж прагне цього. Це стало великим шоком для людей, тому що він завжди ухилявся від подібних обіцянок".

Інсайдери також розкривають те, як друзі роками благали Лео стати розсудливим. І тепер його близьким дуже хвилююче бачити, як він нарешті наважується на важливий крок.

Вітторія Черетті може окільцювати знаменитого холостяка / Фото Instagram/vittoria

Коли актор знімався в "Титаніку", він уже зустрічався з моделлю Victoria's Secret Бріджит Голл, з якою він розлучився в середині 90-х, коли, за чутками, у нього зав'язався роман з моделлю Наомі Кемпбелл. Його велика історія знайомств також охоплює стосунки і короткі романи з Гелен Крістенсен, Євою Герциговою, Блейк Лайвлі, Мірандою Керр, Ріанною і Джіджі Хадід.

Ще 2022 року багато хто припускав, що Лео готовий розлучитися зі своїм холостяцьким життям після п'ятирічних стосунків з моделлю і падчеркою Аль Пачіно Каміллою Морроне, 20 років. Це були його найтриваліші стосунки після стосунків із Жизель Бундхен, з якою він зустрічався чотири роки на початку нульових.

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Як раніше писав Главред, Черетті зізналася, що незадоволена тим, що її досягнення, як успішної топ-моделі, нівелювалися відтоді, як вона почала зустрічатися з Ді Капріо, адже тепер вона - не манекенниця, а "подруга Леонардо Ді Капріо".

Раніше також парочку застукали в Лос-Анджелесі під час ланчу. Пильну увагу папараці привернула велика каблучка з каменем, яка красувалася на безіменному пальці Черетті. Ця прикраса спровокувала чутки про те, що актор зробив моделі пропозицію руки і серця.

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Леонардо Ді Капріо Леонардо Вільгельм Ді Капріо (народився 11 листопада 1974 року) - легендарний голлівудський актор і продюсер.

Лауреат численних нагород, включно з премією "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премією Гільдії кіноакторів США (2016), трьома преміями "Золотий глобус" (2005, 2014, 2016), а також "Срібного ведмедя" (1997) Берлінського кінофестивалю, повідомляє "Вікіпедія".

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