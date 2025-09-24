Жив на $1 на день: глава успішної компанії відмовився від мільярдів

У 2022 році Івон Шуїнар і його сім'я передали Patagonia в траст і некомерційну організацію.

У 2017 році Forbes уперше включив Шуінара до клубу мільярдерів / колаж: Главред, фото: Patagonia, скріншот

Для більшості підприємців потрапляння до списку мільярдерів вважається вершиною успіху. Але для 86-річного засновника компанії Patagonia Івона Шуїнара зі США це стало "одним із найгірших днів у житті". Про це пише Fortuna.

"У мене немає мільярда на рахунку. Я не вожу "Лексуси". Це був політичний провал - мільярдерство існує тільки через зростаючий розрив між багатими і бідними", - каже Шуїнар.

Шуїнар усе життя був скелелазом, ночував у машині або спав на землі, а також виживав на один долар на день. Навіть у роки становлення Patagonia він харчувався скромно і залишався вірним ідеї мінімалізму.

Незважаючи на вартість компанії в 3 млрд доларів, Шуїнар відмовився і від продажу, і від виходу на біржу.

"Я не поважаю фондовий ринок. Щойно стаєш публічним, втрачаєш контроль і перетворюєшся на безвідповідальну корпорацію", - заявив він.

У 2022 році Шуїнар і його сім'я передали Patagonia в траст і некомерційну організацію. Тепер близько 100 млн доларів прибутку щорічно йдуть на боротьбу зі зміною клімату та захист дикої природи.

"Ми збираємося роздати максимум коштів тим, хто реально рятує планету", - сказав він.

Цей крок допоміг уникнути і великих податків під час успадкування, але головне - дав змогу Шуінару стерти своє ім'я зі списку мільярдерів і наголосити, що для нього важливіше не багатство, а збереження природи.

