Жив на $1 на день: глава успішної компанії відмовився від мільярдів

Для більшості підприємців потрапляння до списку мільярдерів вважається вершиною успіху. Але для 86-річного засновника компанії Patagonia Івона Шуїнара зі США це стало "одним із найгірших днів у житті". Про це пише Fortuna.
У 2022 році американець і його сім'я передали компанію Patagonia в траст і некомерційну організацію.
У 2017 році Forbes уперше включив Шуїнара до клубу мільярдерів. Сам бізнесмен зізнався, що це викликало в нього лише роздратування.
"У мене немає мільярда на рахунку. Я не вожу "Лексуси". Це був політичний провал - мільярдерство існує тільки через зростаючий розрив між багатими і бідними", - каже Шуїнар.
Шуїнар усе життя був скелелазом, ночував у машині або спав на землі, а також виживав на один долар на день. Навіть у роки становлення Patagonia він харчувався скромно і залишався вірним ідеї мінімалізму.
Незважаючи на вартість компанії в 3 млрд доларів, Шуїнар відмовився і від продажу, і від виходу на біржу.
"Я не поважаю фондовий ринок. Щойно стаєш публічним, втрачаєш контроль і перетворюєшся на безвідповідальну корпорацію", - заявив він.
У 2022 році Шуїнар і його сім'я передали Patagonia в траст і некомерційну організацію. Тепер близько 100 млн доларів прибутку щорічно йдуть на боротьбу зі зміною клімату та захист дикої природи.
"Ми збираємося роздати максимум коштів тим, хто реально рятує планету", - сказав він.
Цей крок допоміг уникнути і великих податків під час успадкування, але головне - дав змогу Шуінару стерти своє ім'я зі списку мільярдерів і наголосити, що для нього важливіше не багатство, а збереження природи.
