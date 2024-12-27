"Будьте цікаві": мільярдер зі списку Forbes розкрив секрет успіху

Нандан Нілекані радить розвивати м'які навички, які залишаються унікальними для людей: емпатію, співчуття і здатність встановлювати зв'язки.

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Мільярдер (на фото) розкрив секрет успіху / колаж: Главред, фото: infosys.com, УНІАН

Основні тези мільярдера:

Штучний інтелект швидко змінює робоче середовище

Потрібно "тримати свій розум відкритим"

Мільярдер, співзасновник Infosys, творець найбільшої у світі біометричної системи Aadhaar і володар за даними Forbes статків у 3,6 мільярда доларів Нандан Нілекані поділився простою порадою для успіху, пише CNBC.

Мільярдер вважає, що у світі, де технології та штучний інтелект швидко змінюють робоче середовище, найважливіше - розвивати навички, які штучний інтелект не може замінити.

"Будьте цікавими. Я прокидаюся щоранку, бажаючи дізнатися щось нове, і тримаю свій розум відкритим", - сказав він.

Ця мантра супроводжує його з початку кар'єри. Нілекані, який виріс в Індії, вибрав інженерію всупереч очікуванням батька, захопився міні-комп'ютерами, а потім став співзасновником Infosys. Він називає себе "випадковим підприємцем", підкреслюючи, що ключ до його успіху - це цікавість і прагнення до знань, а не любов до бізнесу.

За даними Pew Research Center, у 2022 році 19% американців працювали на роботах, де ШІ може автоматизувати ключові завдання. У цьому контексті Нілекані радить розвивати м'які навички, які залишаються унікальними для людей: емпатію, співчуття і здатність встановлювати зв'язки.

"Майбутнє належить людям", - підсумовує він.

До речі, на думку психолога Youtube-каналу "Фінансович", до неуспіху можуть призвести людину лінь, гординя і дозвільний стиль життя.

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Що відомо про Forbes Forbes - американський діловий журнал, заснований 1917 року, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. У холдинг Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і 2006 року його визнали найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель передплатників", у якій широка мережа "передплатників" пише і публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

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