Мільярдер сказав, як примножити багатство у 2025 році: 3 головні поради

Коротко:
- Три ключові уроки з листа Воренна Баффета
- Блогер розповів, як правильно рахувати і примножувати гроші
Відомий американський мільярдер, генеральний директор і голова Berkshire Hathaway Воррен Баффет у своєму щорічному посланні до інвесторів дав кілька цінних порад, які можуть бути корисними тим, хто зацікавлений у накопиченні багатства. Про це пише Главред із посиланням на CNBC Make It.
Автор Youtube-каналу "Можливо все" також розповів, як правильно рахувати і примножувати гроші.
"Наша мета - спілкуватися з вами в такий спосіб, який ми хотіли б, щоб ви використовували, якби наші позиції були протилежними, - тобто, якби ви були генеральним директором Berkshire, а я і моя сім'я були пасивними інвесторами, які довіряють вам наші заощадження", - написав Баффет у своєму листі.
Три ключові уроки з листа Воренна Баффета 2025 року:
Визнавайте свої помилки. Звертаючись до інвесторів, Баффет згадав пораду свого давнього ділового партнера Чарлі Мангера: "Найбільший гріх - відкладати виправлення помилок". Проблеми не можна відкладати, вони вимагають дій, якими б незручними вони не були.
Не уникайте акцій. За словами Баффета, періоди нестримної інфляції можуть підірвати вартість валюти і навіть підірвати корисність облігацій. Навіть в умовах нестабільної економіки компанії можуть продовжувати отримувати прибуток - це може допомогти власникам акцій цих компаній створити довгострокове багатство.
Слідуйте за вигідними угодами. Баффет воліє купувати компанії, які торгуються дешево порівняно з їхньою внутрішньою вартістю. Насамперед переоцініть причину купівлі акцій, і, якщо фундаментальні показники компанії, як і раніше, сильні, - наприклад, зростаючі доходи, стабільний баланс і стійка конкурентна перевага перед конкурентами, - не слід турбуватися про короткострокові коливання цін на акції.
Дивіться відео про те, як правильно рахувати і примножувати гроші:
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