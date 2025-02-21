"Їжа емоційна": мільйонер дав пораду, як заощадити багато грошей

Що сказав Раміт Мережі
- Люди витрачають занадто багато грошей на їжу
- Зміна звичок щодо їжі - справа нелегка
Більшість людей витрачають занадто багато грошей на їжу поза домом або на замовлення з ресторанів додому. Саме це найбільша категорія, звідки можна вивільнити гроші та перенаправити їх на щось важливіше. Таку думку висловив мільйонер і ведучий серіалу Netflix та автор бестселера "Я навчу тебе бути багатим" Раміт Сеті у своїй статті на Inc.
Авторка Youtube-каналу "Дієтологиня Євміна" також розповіла, як харчуватися дешево і корисно.
"Є багато причин, через які витрати на ресторан, здається, вислизають від нас. Їжа емоційна - купівля вечері пов'язана не тільки з голодом. Це зручність, імпульсивність, винагорода і багато іншого", - зазначив автор.
За його словами, відстежувати витрати на ресторан і їжу на винос у парі може бути досить складно.
Щоб це змінити, необхідно пильно відстежувати витрати й обов'язково підтримувати одне одного при цьому, адже зміна звичок щодо їжі - справа нелегка, додав Раміт Сеті.
"Почніть із відвертої розмови з партнером: на що ви витрачаєте занадто багато? Де ви можете скоротити витрати? Чим більше ви будете відкрито і чесно говорити про ці речі, тим легше буде витрачати гроші осмислено", - порадив автор.
Дивіться відео про те, як харчуватися дешево і корисно.
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