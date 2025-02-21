"Їжа емоційна": мільйонер дав пораду, як заощадити багато грошей

На думку мільйонера, відстежувати витрати на ресторан і їжу на винос у парі може бути досить складно.

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Як харчуватися дешево і корисно / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Дієтологиня Євміна"

Що сказав Раміт Мережі

Люди витрачають занадто багато грошей на їжу

Зміна звичок щодо їжі - справа нелегка

Більшість людей витрачають занадто багато грошей на їжу поза домом або на замовлення з ресторанів додому. Саме це найбільша категорія, звідки можна вивільнити гроші та перенаправити їх на щось важливіше. Таку думку висловив мільйонер і ведучий серіалу Netflix та автор бестселера "Я навчу тебе бути багатим" Раміт Сеті у своїй статті на Inc.

Авторка Youtube-каналу "Дієтологиня Євміна" також розповіла, як харчуватися дешево і корисно.

"Є багато причин, через які витрати на ресторан, здається, вислизають від нас. Їжа емоційна - купівля вечері пов'язана не тільки з голодом. Це зручність, імпульсивність, винагорода і багато іншого", - зазначив автор.

За його словами, відстежувати витрати на ресторан і їжу на винос у парі може бути досить складно.

Щоб це змінити, необхідно пильно відстежувати витрати й обов'язково підтримувати одне одного при цьому, адже зміна звичок щодо їжі - справа нелегка, додав Раміт Сеті.

"Почніть із відвертої розмови з партнером: на що ви витрачаєте занадто багато? Де ви можете скоротити витрати? Чим більше ви будете відкрито і чесно говорити про ці речі, тим легше буде витрачати гроші осмислено", - порадив автор.

Дивіться відео про те, як харчуватися дешево і корисно.

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