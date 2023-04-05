Жінка обрала для своєї майбутньої доньки 'божевільне' ім'я: родичі обурені

Новоспечена матуся дуже обурила свою родичку, коли розповіла їй, як хоче назвати свою донечку.

Жінка обрала для своєї майбутньої доньки дивне ім'я / ua.depositphotos.com

Вибір імені для майбутньої дитини – досить відповідальний процес. Дехто схиляється до традиційних імен, а хтось – вирішує пофантазувати і обирає для свого майбутнього чада незвичне ім'я, яке може комусь не сподобатись. Так сталося і з однією жінкою, яка вирішила назвати свою маленьку доньку на честь відомої рослини.

Як пише Мirror, новоспечена матуся дуже обурила свою родичку, коли розповіла їй, як хоче назвати свою донечку. Після цього родичка заявила жінці, що це ім'я "дуже жахливе та ганебне". Натомість жінка заявила, що ім'я не є "якимось божевільним", це просто "старовинна назва рослини".

"Я народила дитину три місяці тому, і моя невістка не схвалила ім'я для моєї донечки. Ні, це не щось божевільне, це просто старомодно. Я не хочу ділитися ім'ям моєї дитини з міркувань конфіденційності, але це щось схоже на "Айстра" або "Шафран", просто старовинна назва рослини", - розповіла жінка.

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Окрім того, розлючена родичка висміяла це ім'я на одному з форумів. У коментарях люди відчайдушно намагалися вгадати ім'я дитини, дехто співчував новоспеченій матусі. Серед поширених варіантів: Звіробій, Гіацинт, Троянда та Філомена.

Нагадаємо, розбита горем жінка опинилася в складній ситуації після того, як дізналася, що її чоловік зрадив їй із її сестрою. Тепер сестри чекають на дітей від одного і того ж чоловіка. Як стверджує вагітна дружина, про зраду свого чоловіка вона дізналася два місяці тому. З тих пір чоловік намагався заслужити її прощення. Жінка відчуває, що у неї немає іншого вибору, як залишитися зі своїм партнером заради фінансової безпеки.

"Я не можу дозволити собі дитину сама, він був поруч зі мною фінансово з 20 років, мені ніколи не доводилося жити самостійно, я ніколи не ходила до коледжу, тому що вважала, що мені ніколи в житті не потрібно буде працювати... Я навіть не знаю, як я зможу дати дах над головою моїй дитині, якщо я піду від чоловіка", - розповіла жінка.

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