Не на того напав: пітон спробував з'їсти мангуста, але поплатився

Пітон в один момент перетворився з мисливця в жертву.

Мангуст не став обідом пітона / скріншот з відео

Пітон, який спробував з'їсти одного з мангустів, був атакований і убитий групою звірків.

Відео події було зафіксовано автором Авалоном Котце, який помітив те, що відбувається, виглянувши з вікна своєї кухні, пише newsweek.

На опублікованих кадрах видно, як змія намагається задушити одного з Мангустів, але в цей час 15 інших членів зграї починають напад на рептилію. Група звірків відриває шматки шкіри з тіла пітона.

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Відео зібрало понад три мільйони переглядів і 200 тисяч лайків з моменту його публікації.

Пітон напав на мангуста / скріншот з відео

Смугасті мангусти, яких можна побачити на відео, є соціальними ссавцями і мешкають в Африці на південь від Сахари. Вони знаходяться на вершині харчового ланцюга і харчуються комахами, птахами, яйцями, равликами, фруктами і навіть зміями.

Ці тварини живуть групами по 20 особин, в яких є один домінантний самець, який очолює зграю. Хоча кожна тварина шукає їжу самостійно, вони також виконують ряд соціальних обов'язків, таких як захист від хижаків та полювання на змій.

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