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Не на того напав: пітон спробував з'їсти мангуста, але поплатився

5 квітня 2023, 17:46
Пітон в один момент перетворився з мисливця в жертву.
Мангуста
Мангуст не став обідом пітона / скріншот з відео

Пітон, який спробував з'їсти одного з мангустів, був атакований і убитий групою звірків.

Відео події було зафіксовано автором Авалоном Котце, який помітив те, що відбувається, виглянувши з вікна своєї кухні, пише newsweek.

На опублікованих кадрах видно, як змія намагається задушити одного з Мангустів, але в цей час 15 інших членів зграї починають напад на рептилію. Група звірків відриває шматки шкіри з тіла пітона.

відео дня

Відео зібрало понад три мільйони переглядів і 200 тисяч лайків з моменту його публікації.

Пітон напав на мангуста
Пітон напав на мангуста / скріншот з відео

Смугасті мангусти, яких можна побачити на відео, є соціальними ссавцями і мешкають в Африці на південь від Сахари. Вони знаходяться на вершині харчового ланцюга і харчуються комахами, птахами, яйцями, равликами, фруктами і навіть зміями.

Ці тварини живуть групами по 20 особин, в яких є один домінантний самець, який очолює зграю. Хоча кожна тварина шукає їжу самостійно, вони також виконують ряд соціальних обов'язків, таких як захист від хижаків та полювання на змій.

Раніше ми розповідали, що чоловік, який, як вважалося, був кремований майже десять років тому, був знайдений живим і здоровим.

Чжо Канлуо втік з будинку престарілих у 2014 році, а родичі та жителі села помилково ідентифікували його за тілом, знайденим на узбіччі дороги

Також повідомлялося, що американка Ребекка Кілберн з Мічигану зіткнулася з серйозною проблемою - вона не може знайти Взуття для свого 14-річного сина. Пару кросівок їй доводиться шукати по всьому світу, оскільки довжина ступні у дитини цілих 23 розміру за стандартами США (ступня 38-40 см).

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Автор: Сергій Кущ
тварини цікаві новини
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