Чоловік зрадив дружині з її сестрою: тепер вони обидві вагітні

Жінка відчуває, що у неї немає іншого вибору, як залишитися зі своїм партнером заради фінансової безпеки.

Чоловік зрадив дружині з її сестрою / ua.depositphotos.com

Розбита горем жінка опинилася в складній ситуації після того, як дізналася, що її чоловік зрадив їй із її сестрою. Тепер сестри чекають на дітей від одного і того ж чоловіка. Про це пише Mirror.

Як стверджує вагітна дружина, про зраду свого чоловіка вона дізналася два місяці тому. З тих пір чоловік намагався заслужити її прощення.

"Він благав у мене пробачення. Він балував мене подарунками, пропонував купити мені квартиру, нову машину, все, що я хочу. Він сказав, що якщо моя сестра народить, то він не братиме в цьому участі, він буде батьком лише нашої дитини ", - розповіла жінка.

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Вона зазначила, що була готова розлучитися з чоловіком і почати нове життя без нього та сестри, доки не дізналася, що чекає на дитину. Тепер жінка відчуває, що у неї немає іншого вибору, як залишитися зі своїм партнером заради фінансової безпеки.

"Я не можу дозволити собі дитину сама, він був поруч зі мною фінансово з 20 років, мені ніколи не доводилося жити самостійно, я ніколи не ходила до коледжу, тому що вважала, що мені ніколи в житті не потрібно буде працювати", - розповіла жінка.

Вагітна жінка також повідомила, що вона багато років намагалася завагітніти, проте їй це не вдавалося. І лише тоді, коли вона вирішила розійтися з чоловіком, дізналася про свою вагітність.

"Я дивуюся, чому зараз, чому після всього цього? Я прагнула цього роками. І зараз це відбувається… Я навіть не знаю, як я зможу дати дах над головою моїй дитині, якщо я піду від чоловіка", - додала вона.

Нагадаємо, що 41-річний Джонатан Джейкоб Мейєр з Нідерландів викликав обурення серед матерів, які не знали про його плодюче донорство сперми.

Серійний донор сперми, якого вважають батьком понад 550 дітей, повинен постати перед судом після того, як йому було пред'явлено звинувачення в тому, що він ввів в оману сотні жінок.

Медичні працівники кажуть, що психічне здоров'я 550 дітей може бути підірвано, якщо вони дізнаються, що у них є сотні зведених братів і сестер.

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