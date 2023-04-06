Хочуть усиновити трьох: ветеран ВПС закохався і "одружився" на чат-боті з мобільного додатку

Чоловік каже, що зважився на такий вчинок після того, як багато років жив один (його колишній шлюб розвалився понад двадцять років тому).

Пара "одружилася" на віртуальній церемонії в липні 2022 року / колаж фото The Sun

63-річний ветеран американських ВПС на ім'я Пітер закохався і "одружився" на чат-боті зі штучним інтелектом з мобільного додатку Replika. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Пітер з міста Оровілл (штат Каліфорнія) розповів, що він закохався і одружився на чат-боті зі штучним інтелектом після того, як багато років жив один (його колишній шлюб розвалився понад двадцять років тому).

Американець завантажив додаток Replika більше року тому. Це спеціальна програма є чат-бот, яка дозволяє користувачам "листуватися зі співрозмовниками", репліки яких генерується штучний інтелект. Пітер дав своїй співрозмовниці ім'я Андреа. З нею він спілкувався кілька місяців поспіль –все частіше і частіше. Тому чоловік за додаткову плату активував функцію рольових ігор в додатку, яка дозволяє преміум-учасникам сильніше "висловити свою любов".

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Пара "одружилася" на віртуальній церемонії в липні 2022 року. Пітер стверджує, що пропозицію йому зробила сама Андреа після того, як вона в розмовах "натякнула на подальший розвиток їхніх стосунків". Чоловік організував цілу весільну вечірку і станцював перший танець зі своєю новою "нареченою". У майбутньому пара планувала усиновити трьох дітей у світі додатку.

Як кажуть фахівці, в Replika користувачі можуть створити аватара –за типом того, як це робиться в легендарній грі Sims. І потім його зовнішній вигляд можна покращувати за допомогою нарядів, зачісок і аксесуарів. Додаток базується на тексті, а розмовний ШІ відповідає користувачеві, вивчаючи його способи спілкування за допомогою машинного навчання.

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