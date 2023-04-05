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"Вони не заслуговують на це": чоловік приховує від рідних, що став мультимільйонером

5 квітня 2023, 11:14
Чоловік раптово розбагатів, але ділиться грошима з сім'єю не має наміру. Він пояснив причину.
чоловік, гроші
Vужчина приховує від рідних, що став мультимільйонером / колаж фото ua.depositphotos.com

Мультимільйонер прийняв рішення приховувати свої величезні статки від сім'ї. Він упевнений, що його рідні не заслуговують навіть знати про те, що він розбагатів.

Відтоді як його невеликий бізнес "злетів", анонімний підприємець вирішив зберігати мовчання про своє багатство, розповів він на порталі Reddit.

Вперше він відчув необхідність мовчати про свої статки, коли його батьки постійно просили гроші на їхні візити, навіть коли мільйонер отримував меншу зарплату.

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За словами таємничого магната, його батьки ставилися до цього як до" безкоштовної відпустки".

"Я мультимільйонер, і коли моя сім'я приїжджає в гості, я винаймаю квартиру, щоб удати, що я там живу", - розповів багач.

За його словами, рідні просто використовували його навіть до того, як він розбагатів.

"Вони почали говорити іншим членам сім'ї, що вони повинні відвідувати мене і що я подбаю про них. Коли я приїжджала додому, вони чекали, що я привезу їм багато подарунків і буду платити кожен раз, коли ми кудись ходили", - пояснив чоловік.

Також він зазначив, що рідні "ставали все більш токсичними" і він вирішив обірвати з ними всі зв'язки.

"Тому я поступово перестав дзвонити і писати повідомлення, я перестав повідомляти їм про своє життя і т. д. я вирішив, що вони не заслуговують на те, щоб мене знати", - заявив чоловік.

З часом його бізнес став дуже прибутковим, але чоловік продовжував приховувати це.

"Я продовжував реінвестувати у свій бізнес, а потім почав інвестувати в інші підприємства. В цей час я розповів своїй родині, що втратив роботу і мені важко. Вони відразу ж перестали виходити на зв'язок", - поділився чоловік.

Нагадаємо, розбита горем жінка опинилася в складній ситуації після того, як дізналася, що її чоловік зрадив їй з її сестрою. Тепер сестри чекають дітей від одного і того ж чоловіка. Як стверджує вагітна дружина, про зраду свого чоловіка вона дізналася два місяці тому. З тих пір чоловік намагався заслужити її прощення. Жінка відчуває, що у неї немає іншого вибору, окрім як залишитися зі своїм партнером заради фінансової безпеки.

Також повідомлялося, що американка Ребекка Кілберн з Мічигану зіткнулася з серйозною проблемою - вона не може знайти Взуття для свого 14-річного сина. Пару кросівок їй доводиться шукати по всьому світу, оскільки довжина ступні у дитини цілих 23 розміру за стандартами США (ступня 38-40 см).

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Автор: Сергій Кущ
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